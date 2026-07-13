Mundial 2026: Vitória dos ingleses contra noruegueses vista, em média, por 1,2 milhões de telespectadores

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

Os quartos-de-final do Mundial de 2026 terminaram este domingo com a vitória da Argentina sobre a Suíça por 3-1. O encontro da seleção liderada por Messi, transmitido pelas 02h00 na Sport TV 5, registou uma audiência média de 42.795 telespectadores – de acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

No fim de semana, a eliminação da Noruega frente à Inglaterra (1-2) fixou-se como o segundo jogo mais visto desta fase – superado apenas pelo França-Marrocos (TVI, Sport TV 1 e Sport TV 5) –, atraindo uma média de 1.200.455 telespectadores na SIC, Sport TV 1 e Sport TV 5. Foi emitido pelas 22h de sábado.

Na LiveModeTV, por seu turno, a transmissão desse mesmo jogo acumulava até domingo (entre o direto e o consumo a pedido) um total de 1.649.760 visualizações, de acordo com os dados vistos pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 358.344 visualizações pelas 00h00.

O confronto de sexta-feira às 20h entre Espanha e Bélgica, que carimbou a passagem de La Roja às meias-finais por 2-1, reuniu uma média de 333.159 telespectadores na Sport TV 1 e Sport TV 5. Na LiveModeTV, o jogo contava no sábado com um acumulado de 1.750.165 visualizações e o live obteve um pico de 448.593 visualizações pelas 21h50.

O jogo mais visto mantém-se o confronto Portugal X Espanha, emitido pela RTP1, Sport TV 1 e Sport TV 5, que reuniu 4.024.486 pessoas. O menos visto do Mundial mantém-se o confronto entre Jordânia X Argentina, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 535 telespectadores.

O Mundial de 2026 já acumula 36 milhões e 967 mil telespectadores nos 30 dias de competição, numa média de 1 milhão e 217 mil telespectadores por dia.

A RTP1 (com cinco jogos) captou 24% dos telespectadores sintonizados no Mundial – cerca de 9 milhões e 67 mil. A SIC (com seis jogos) acumula 24% – cerca de 8 milhões e 767 mil –, TVI (com seis jogos) representa 23% – cerca de 8 milhões e 440 mil –, a Sport TV 5 com 21% – cerca de 7 milhões e 736 mil. A Sport TV 1 captou os restantes 8% – 2 milhões e 910 mil. A Sport TV 2 e Sport TV 4 apresentam valores residuais de audiência.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (57%), face aos 43% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 49% do total. Os indivíduos masculinos com mais de 55 anos registaram cerca de 28% da audiência. Em sentido oposto, está a audiência feminina nas faixas 4/14 anos – 2,3% – 15/24 anos – 2,6%.

A competição retoma amanhã, terça-feira, com as meias-finais.