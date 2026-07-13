Novo bloqueio dos EUA ao Irão faz petróleo disparar mais de 9%

Os preços do petróleo voltaram a acelerar esta segunda-feira, com os dois contratos de referência a dispararem mais de 9% depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter anunciado que vai impor de novo um bloqueio naval ao Irão.

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Em Londres, o contrato de Brent avançou 9,59% para 83,30 dólares o barril. Do outro lado do Atlântico, o crude WTI para entrega em agosto aumentou 9,42% para 78,14 dólares, também a cotar em máximos de mais de um mês.

O barril voltou a valorizar na semana passada depois de Trump ter anunciado o fim do acordo com o Irão. E esta segunda-feira acelerou depois do líder norte-americano ter dito que os EUA iam repor o bloqueio naval e que os americanos deviam receber uma taxa de 20% sobre as cargas dos navios que passarem pelo Estreito de Ormuz.

As forças norte-americanas (CENTCOM) anunciaram que o bloqueio a portos iranianos terá início a 14 de julho, pelas 16h00 ET (21h00 na hora portuguesa). O anterior bloqueio ocorreu entre 13 de abril e 18 de junho e, nesse período, a CENTCOM afirma ter redirecionado 140 navios que “cumpriam nas regras” e travado nove navios que não cumpriam.

“A reinstalação das restrições ao tráfego marítimo iraniano pelo presidente Trump, juntamente com os ataques de retaliação e a redução drástica do fluxo de embarcações através do estreito, intensificou as preocupações com a disponibilidade de fornecimentos a curto prazo”, afirmaram os analistas da Gelber & Associates em comunicado.