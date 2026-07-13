Novo furo dá “bons sinais”, mas não evita cortes de água em Almada, avisa autarca

A presidente da Câmara Municipal de Almada reconhece que a entrada em funcionamento de um novo furo no domingo trouxe algum alívio no sistema de água do concelho, mas diz que isso não chega para travar os cortes programados que têm acontecido todas as noites entre as 22 horas e as 6 horas, tendo em vista atingir reservas suficientes.

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“Toda esta estratégia tem estado a dar bons sinais”, afirmou Inês de Medeiros numa entrevista à Antena 1, sublinhando que, com o novo furo, “é natural que aumente a capacidade de resiliência” do município. Mas “temos de ser prudentes”, ressalva, antes de referir que “não há decisão de abrandar” os cortes apesar da “boa evolução”.

“Não nos vamos entusiasmar muito rápido. Temos de conseguir ter um nível de reserva suficiente“, apontou a autarca, que nega que exista uma situação de falta de água em Almada. Inês de Medeiros frisa que os “cortes programados” têm servido para “recuperar o nível de água nos reservatórios, para garantir que o sistema não entra em rutura”.