Produção na construção acelera para 3,4%

O índice de produção na construção aumentou 3,4% em maio, em termos homólogos, acelerando quatro décimas em relação ao mês anterior, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

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Os dois elementos que compõem este índice tiveram variações homólogas no mesmo sentido: enquanto a construção de edifícios subiu 2,9%, mais 0,4 pontos percentuais do que em abril, a engenharia civil passou de um aumento de 3,8% no mês precedente para uma subida de 4,2% em maio.

Evolução homóloga do Índice de Produção na Construção e (total e segmentos):

Quanto ao contributo que ambos tiveram para a composição do índice em abril, a engenharia civil contribuiu com 1,6 pontos percentuais, contra 1,5 pontos um mês antes, e a construção de edifícios com 1,8 pontos percentuais, contra 1,5 pontos em abril.

Na variação em cadeia, o índice de produção na construção passou de uma subida de 0,6% em abril para uma descida de 0,3% em maio. Neste caso, a taxa da construção de edifícios foi de -0,2% e a da engenharia civil foi -0,4%.

No mês em análise, o índice de emprego abrandou 0,3 pontos percentuais, para um crescimento homólogo de 1,5%, e o das remunerações abrandou uma décima, fixando-se em 6,1%.

A variação mensal do índice de emprego foi -0,2% (o que compara com uma variação nula em maio de 2025), enquanto a das remunerações se situou em 0,6% (0,8% no mesmo mês de 2025), refere ainda o INE.