PS acusa Governo de transformar “crise geopolítica numa oportunidade fiscal”

O PS acusou esta segunda-feira o Governo de ter transformado uma “crise geopolítica numa oportunidade fiscal” e de ter “aumentado os impostos sobre os combustíveis”, considerando que o Executivo está a “ganhar dinheiro com a inflação”.

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Em conferência de imprensa na sede do PS, em Lisboa, André Moz Caldas, membro do Secretariado Nacional do partido, referiu que “hoje os combustíveis voltam a aumentar de forma significativa”, o que “agrava ainda mais o custo de vida dos portugueses”, acusando o Governo de continuar “totalmente insensível”.

“Mas há uma coisa mais grave, uma coisa que o Governo tem omitido e escondido dos portugueses. O Governo da AD aumentou os impostos sobre os combustíveis e mantém esse aumento hoje ao fim de cinco meses de agravamento dos preços”, acusou.

Segundo o dirigente do PS, o Governo liderado por Luís Montenegro “recusa alterar as suas projeções para a inflação” e “limita-se a esperar, passivamente, que o conflito no Médio Oriente termine e que o problema se resolva por si”.

“O Governo transformou uma crise geopolítica numa oportunidade fiscal. O Estado não pode ser o único que ganha quando todos os outros perdem”, criticou.

Recordando que os socialistas já levaram ao Parlamento mais do que uma vez propostas para reduzir os impostos sobre os combustíveis, que foram rejeitadas, Moz Caldas defendeu que “é ao Governo que cabe agir neste momento”.

“O PS não exclui, contudo, retomar iniciativas na frente parlamentar se o Governo continuar a não responder aos problemas do aumento do custo de vida com que os portugueses e as portuguesas se confrontam”, disse.

O membro da direção do PS referiu que, nos combustíveis, “o Governo limita-se a não agir, mantém os impostos que os portugueses pagam por litro exatamente no mesmo valor do início da crise em março deste ano”.

“Hoje, os portugueses pagam mais cerca de 6,2 cêntimos de impostos por cada litro de gasolina e mais 9,7 cêntimos de impostos por cada litro de gasóleo do que pagavam quando este Governo iniciou funções em 2024”, contabilizou, referindo que “os portugueses estão pior, mas o Governo está a ganhar cada vez mais dinheiro com os impostos sobre os combustíveis”.