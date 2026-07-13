PS exige explicações sobre acesso de membros do Ministério ao espaço onde estão os exames

O PS exigiu esta segunda-feira esclarecimentos ao Governo sobre o alegado acesso de membros do Ministério da Educação aos exames nacionais, que pode pôr em causa a “credibilidade do processo”, e considerou “cada vez mais inevitável” um inquérito parlamentar.

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“Quanto às questões dos exames, aquilo que veio a público ontem numa reportagem do canal de televisão deixa-nos particularmente alarmados. Ao que parece, o senhor Ministro, o senhor Secretário de Estado e o pessoal dos respetivos gabinetes tiveram acesso ao espaço em que estão concentradas as provas de exames”, disse o dirigente do PS André Moz Caldas, na sede do PS, em Lisboa.

Os socialistas esperam a “todo o momento um desmentido prontamente da parte do Ministério da Educação” desta reportagem da SIC, considerando que se isso não acontecer “está irremediavelmente quebrada à confiança no processo de avaliação dos exames“.

“Precisamos de saber se todo este pessoal assinou declarações relativamente aos impedimentos, como é obrigatório para todos aqueles que manuseiam as provas de exames nacionais e, acima de tudo, preciso compreender por que razão é que foram violadas as regras de confidencialidade que estão associadas ao processo, uma vez que este pessoal não está legalmente habilitado para contactar com estas provas”, considerou.

Para André Moz Caldas, “não está em causa apenas se os exames vão estar corrigidos a tempo ou não”, mas “toda a credibilidade do processo de correção de exames e toda a transparência“.

“Por isso é cada vez mais inevitável que o PS se aproxime do acompanhamento de medidas de inquérito parlamentar se o Governo não responder cabalmente a todas as inquietações que as famílias portuguesas, os estudantes e os professores neste momento estão a viver”, enfatizou.

O PCP pediu um debate de urgência protestativo sobre os exames nacionais com a presença do ministro da Educação para 17 de julho, dia da divulgação dos resultados dos mais de 300 mil exames do secundário.

Apesar de toda a polémica em torno dos exames, o primeiro-ministro Luís Montenegro tem reiterado a confiança no ministro Fernando Alexandre, tendo adiantado esta segunda que mantém “com certeza” a confiança no ministro da Educação.