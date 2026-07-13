Rede elétrica regista aumento de 31% nos carregamentos em junho

A rede de carregamento de veículos elétricos ligada à Mobi.E registou, no mês de junho de 2026, um aumento de cerca de 31% nas sessões de carregamento face ao mesmo mês ano anterior, atingindo 955 mil sessões.

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Ao longo do mês, a infraestrutura foi utilizada por mais de 231 mil utilizadores distintos (diferentes acessos, através de cartão ou app), o que traduz um crescimento homólogo expressivo de 89%. Estes números, na visão da Mobi.E, confirmam a crescente adesão dos portugueses à mobilidade elétrica, bem como a maior frequência de utilização da rede.

O consumo total de energia ultrapassou os 22 mil MWh (megawatts-hora), refletindo um aumento de aproximadamente 36% face a junho de 2025. A gestora da rede de carregamento destaca ainda o facto de a sexta-feira ter sido o dia da semana com maior número médio de carregamentos, ultrapassando as 34 mil sessões por dia.

Já no que diz respeito à rede pública de carregamento, no final de junho, integrava 8.080 postos de carregamento, correspondentes a cerca de 15.300 pontos de carregamento distribuídos por todo o território nacional.

Também ao nível da capacidade, a rede tem vindo a evoluir. A 30 de junho, um total de 3.176 postos disponibilizavam carregamento rápido ou ultrarrápido, representando cerca de 39,3% da infraestrutura total, permitindo tempos de carregamento mais reduzidos.

Em termos ambientais, só em junho, a utilização da rede permitiu evitar a emissão de mais de 18 mil toneladas de dióxido de carbono. Este volume equivale à capacidade de retenção anual de carbono de aproximadamente 299 mil árvores urbanas com 10 anos, ou às emissões anuais de cerca de 3.707 habitantes e ainda a mais de 6,7 milhões de litros de gasóleo não consumidos.