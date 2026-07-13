Renfe prepara entrada na alta velocidade em Portugal

A Renfe pediu à Talgo a transformação de 15 comboios para bitola variável, de forma a poder usá-los nas futuras linhas ferroviárias de alta velocidade Madrid – Lisboa e Porto – Vigo. Objetivo é liderar o mercado ibérico, disse ao Expansión o Governo espanhol.

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“A Renfevai ser o único operador com capacidade para prestar serviços internacionais ferroviários de alta velocidade com Portugal, o que lhe dá uma clara vantagem competitiva para liderar o mercado ibérico”, disseram ao jornal espanhol representantes do Executivo de Pedro Sánchez.

A empresa pública espanhola assinou no início de julho um acordo com a Talgo para a alteração de 15 comboios para bitola variável, de forma a poderem circular quer na rede de alta velocidade espanhola, onde predomina a bitola europeia, quer nas linhas portuguesas, que serão construídas em bitola europeia.

Segundo o Expansión, parte dos comboios Avril da Série 106 encomendados à Talgo destinavam-se à estratégia de crescimento da Renfe em França, com o objetivo de chegar a Paris, plano que foi suspenso face às dificuldades em homologar a frota espanhola para aquela operação.

“Portugal representa uma grande oportunidade para a Renfe. Com as 15 unidades da Série 106, a companhia passará a contar com 30 comboios de alta velocidade de bitola variável, aos quais se juntarão nos próximos meses os 13 comboios da nova Série 107. No total, 43 comboios que também deverão ser certificados para operar em território português”, afirmou o Ministério dos Transportes.

Também a CP – Comboios de Portugal pretende operar o serviço internacional de alta velocidade. O plano aprovado pelo Governo prevê a aquisição de uma segunda frota — além do concurso para a compra de 12 comboios (com mais oito de opção) já lançado — especificamente vocacionada para o transporte internacional.

A linha de alta velocidade entre o Porto e Vigo tem conclusão prevista para 2032 e deverá permitir ligar as duas cidades em aproximadamente 50 minutos. Em Portugal, estão previstas estações no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Braga, Ponte de Lima e Valença.

A ligação entre as duas capitais compreende a nova linha Lisboa – Évora (que tem um troço já concluído) e a Terceira Travessia do Tejo, articulando-se com a rede espanhola através de Badajoz, Mérida, Plasencia, Talayuela e Toledo.

O calendário prevê que, numa primeira fase, seja possível reduzir o tempo de viagem para cinco horas, até 2030. Com a instalação da alta velocidade em todo o percurso, em 2034, será possível viajar entre Lisboa e Madrid em cerca de três horas.