“Se formos competir por metros de papel higiénico, não nos distinguimos.” Francisco Pereira Gomes, da Renova, na primeira pessoa

Do Tinder ao crowdfunding na Coreia do Sul, Francisco Pereira Gomes está por detrás do marketing da Renova. A história de como um professor de Geografia assumiu a marca começou na fotografia.

Tal como a marca pela qual dá a cara, o seu percurso profissional não tem nada de tradicional. Depois de 17 anos como professor de Geografia e TIC, Francisco Pereira Gomes tornou-se diretor de marketing digital e comunicação da Renova em 2020. Mas a sua história com a marca de papel começou mais de uma década antes, através da fotografia criativa.

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A história começou a desenhar-se entre 2007 e 2008, quando conheceu Paulo Pereira da Silva, presidente do conselho de administração da Renova. “Ele viu um portefólio meu, ficou entusiasmado e convidou-me para um projeto de longo prazo através das Renova Art Commissions. O desafio era fotografar as fábricas”, recorda.

Durante um ano, realizou várias incursões fotográficas que deram origem a um livro publicado pela marca. Dois anos mais tarde, avançou para um novo trabalho, desta vez com bailarinos dentro da fábrica, um projeto que acabaria por inspirar a criação de um bailado. Em 2020, preparava o terceiro livro, Alma, centrado em retratos de trabalhadores da empresa, quando surgiu um convite inesperado.

“Não só conhecia as plataformas digitais, como tinha um conhecimento profundo sobre a marca. Durante este período, além dos livros, fotografei produtos e conversávamos muitas vezes sobre ideias e textos. Havia aqui um trabalho que foi sendo feito um bocadinho fora da marca, mas a conhecê-la muito bem”, explica.

Essa ligação acabou por abrir as portas da empresa. “Acredito que foi isso que levou o Paulo a convidar-me. Por um lado, conhecia muito bem as plataformas. Por outro, sou um grande defensor da marca. Um dos meus grandes trabalhos no dia a dia é não deixar fugir a marca.”

É precisamente essa construção de marca que Francisco Gomes identifica como a principal missão da Renova. “Aquilo que fazemos no nosso dia a dia é criar uma marca e levá-la pelo mundo fora. Quando seguimos esta estratégia, precisamos de pilares sólidos.”

No caso da Renova, esses pilares assentam na inovação e no desenvolvimento de produto. “Só assim é que a Renova pode sobreviver e concorrer nos diferentes mercados: sendo diferente. Se formos competir por metros de papel higiénico ou por número de folhas, não nos distinguimos do resto da conversa”, aponta.

No portefólio da empresa contam-se o icónico papel higiénico preto, as embalagens em papel semitransparente, a linha Pet Care — destinada a animais de companhia — ou, mais recentemente, o papel produzido a partir de fibras têxteis recicladas.

No campo das edições limitadas, a marca lançou em junho os guardanapos Memes da Bola, numa estratégia de continuidade. “Os primeiros que lançámos tinham a ver com memes virais da internet, como o senhor que tem de abandonar um incêndio por ter uma consulta. Depois fizemos uma edição com as piadas de pai e, a seguir, pensámos nestes para o Mundial”, explica. Do ponto de vista estratégico, o objetivo passa por aliar os produtos à cultura e dar-lhes um toque de humor. “Não humor no sentido de fazer as pessoas rir propositadamente, mas sim de partilhar boa disposição. Queremos levar essa boa disposição da Renova para a mesa das pessoas”.

Com presença em cerca de 70 países, Francisco Gomes considera o digital indispensável para amplificar a identidade da marca. “Fazer o que fazemos sem o digital seria quase como tentar viver sem ar.”

A Renova tem loja online há cerca de duas décadas e já vai na terceira versão da plataforma. A partir daí, utiliza redes sociais e outros canais digitais para apresentar os produtos e testar novas ideias. Um exemplo recente foi a campanha de crowdfunding lançada na Coreia do Sul para uma linha inspirada em Pokémon.

“Como queríamos perceber se o produto teria tração, pensámos que seria engraçado testá-lo num formato de crowdfunding. Queríamos tentar perceber se as pessoas iam investir no produto antes de ele estar disponível. Percebemos rapidamente que sim, até porque na Coreia são super fãs de Pokémon. Resultou muito bem e estamos agora a avaliar a expansão para a Europa”, revela, embora sem antecipar datas.

A irreverência da marca também se reflete na escolha das plataformas. Ao longo dos anos, a Renova realizou campanhas em aplicações de relacionamentos como o Tinder e o Grindr. “Usamos as plataformas que consideramos interessantes para mostrar os nossos produtos em determinados momentos. Estamos onde as pessoas estão. Se o consumidor passa tempo numa rede de adultos para interagir com outras pessoas, esse é também um espaço que podemos ocupar para criar uma relação com ele“, justifica.

Por detrás desta estratégia existe uma estrutura na qual Francisco Gomes acumula as áreas de marketing digital e comunicação, uma solução que acabou por surgir de forma orgânica. “A comunicação estava sempre muito agarrada ao digital e acabei por ir absorvendo as duas áreas. É mais eficiente ter acesso direto à informação e depois perceber o que vai para cada canal.”

A própria organização interna da Renova foge aos modelos mais tradicionais. “Não existe uma filosofia departamentalista. Trabalhamos num open space que ocupa a nave da fábrica original da Renova. Não há escritórios fechados para este ou aquele departamento. As pessoas têm diferentes tarefas que podem ser alocadas a diferentes funções. Por exemplo, a equipa de design pode tanto estar a desenhar uma embalagem como a criar uma imagem para uma comunicação. É muito fluida a forma como trabalhamos”.

Nesse mesmo sentido, a marca privilegia a internalização de recursos. “Temos profissionais internos para fotografar, filmar e desenhar as embalagens. Pontualmente, quando precisamos recorremos a agências”. O mesmo acontece com a compra de meios. “Podemos ter intermediários para geografias mais complexas ou outros países, mas, de uma forma geral, compramos os meios diretamente”.

Formado em Geografia, Francisco Gomes atribui à licenciatura parte da flexibilidade intelectual que hoje aplica na função. “O curso tinha uma componente prática forte. Às 10h podíamos ter uma aula sobre a evolução do pensamento geográfico — algo absolutamente filosófico — e, uma hora depois, estávamos a estudar climas e a calcular quando ia chover. Esta intermitência de conhecimento deu-me a capacidade de agarrar temas diferentes com facilidade”, reflete.

Para descomprimir, divide o tempo livre entre a natação, o ginásio e a leitura, com uma preferência marcada pela poesia.

Volvidos seis anos na Renova, o balanço é “altamente positivo”. “É apaixonante e desafiante trabalhar uma marca global com o lastro que a Renova tem. Não estou a construir algo do zero. A Renova começa em 1818, desenvolve-se ao longo do tempo e o meu papel é dar-lhe gás e continuar a mantê-la fresca, bonita e bem-humorada”.