SIC e Disney+ reforçam parceria com estreia em simultâneo de duas telenovelas até 2027

A aposta dá continuidade ao acordo estabelecido no verão de 2025 e que levou à estreia da telenovela "Vitória" em simultâneo na SIC, Opto e Disney+.

O Disney+ e a SIC expandiram a sua colaboração na área da ficção até 2027. O acordo prevê a estreia em simultâneo de duas telenovelas do canal detido pelo grupo Impresa na plataforma de streaming da Disney. A primeira telenovela desta renovação da parceria será Destino Maior, com estreia anunciada para breve na SIC, Opto e Disney+.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Esta aposta dá continuidade ao acordo estabelecido no verão de 2025, que levou à estreia simultânea da telenovela “Vitória” na SIC, Opto e Disney+. O impacto desta sinergia já havia sido antecipado em janeiro, durante a apresentação da nova grelha, quando Daniel Oliveira destacou o “impacto positivo” dessa transmissão no serviço da Disney.

“Na sequência do desempenho extraordinário de ‘Vitória’, é com grande satisfação que reforçamos ainda mais esta colaboração de sucesso com o Disney+. A ficção da SIC tem uma ligação profunda com o público português e demonstrou a sua capacidade de prosperar em novas plataformas, chegando a audiências mais vastas e prolongando o seu impacto para além da emissão linear. Este acordo valoriza a produção nacional, dá visibilidade ao talento português e reforça a força das nossas histórias”, afirma agora Daniel Oliveira, diretor-geral de Entretenimento da Impresa, citado em comunicado.

Do lado do streaming, Karl Holmes, diretor-geral do Disney+ EMEA, acrescenta que “o sucesso de “Vitória” mostrou que, no Disney+ em Portugal, existe um enorme interesse por histórias memoráveis com um cunho nacional”.

“As telenovelas são, precisamente, esse tipo de histórias com as quais nos envolvemos de imediato e às quais queremos sempre voltar”, apontou ainda.

Segundo as duas entidades, o acordo “criará novas oportunidades para o talento português, tanto à frente como atrás das câmaras, desde argumentistas, atores e realizadores até às equipas de produção, ao mesmo tempo que continuará a evidenciar a força, a qualidade e o alcance crescente da ficção nacional“.

O Disney+ tem estabelecido acordos semelhantes em vários países da Europa para “levar histórias com relevância local a novas audiências mais jovens”. Na lista figuram a Atresmedia e a RTVE (Espanha), a ITVX (no Reino Unido), a Rai (Itália), a ARD e a ZDF (Alemanha), a NPO (nos Países Baixos) e a L’Équipe (em França).

Paralelamente, a SIC e a Opto também têm apostado em parcerias com outras plataformas de streaming, nomeadamente a Prime Video. O serviço da Amazon recebeu as estreias, em simultâneo, da série “Lua Vermelha: Nova Geração” – outubro de 2025 – e da telenovela “Páginas da Vida” – fevereiro de 2026.

O +M contactou o grupo Impresa para perceber se a expansão da colaboração com o Disney+ terá impacto na parceria com a Amazon, aguardando uma resposta até à hora de publicação deste artigo.