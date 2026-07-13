Trump diz que EUA devem controlar Estreito de Ormuz e ser pagos por isso

O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou esta segunda-feira que os Estados Unidos “vão ser pagos por protegerem” o Estreito de Ormuz, a principal rota marítima de transporte de petróleo e epicentro da guerra contra o Irão, que está a recrudescer.

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“Vamos manter o controlo do Estreito e, provavelmente, iremos geri-lo“, afirmou o líder da Casa Branca, numa entrevista por telefone à Fox News. “Vamos tornar-nos os guardiões do estreito — talvez lhe chamemos o anjo da guarda do Estreito. E devemos ser reembolsados por isso“, acrescentou.

Trump disse que “não se pode esperar” que Washington faça isso “de graça”, contrariamente ao que — alegou — se sucedeu durante muitos anos. “Protegemos o Estreito de graça e, agora que vamos continuar a protegê-lo, vamos ser pagos por isso. Muito dinheiro”, reiterou.

Anteriormente, o Irão afirmou que continuava as negociações de paz com mediadores do Qatar, do Paquistão e de Omã, num esforço para evitar uma nova escalada no conflito com os Estados Unidos.

“O papel dos mediadores é prosseguir os seus esforços para impedir uma escalada das tensões”, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baqaei.

Esta segunda-feira, uma nova vaga de ataques dos EUA mataram duas pessoas no sudoeste do Irão, numa região produtora de petróleo próxima do Kuwait e do Iraque, segundo noticiaram as agências de notícias iranianas Fars e Tasnim.

“Até ao momento, foram registadas duas mortes e três feridos”, afirmaram as agências, citando um responsável da província de Khuzestan, que referiu ataques em “três locais diferentes” nos arredores da cidade de Abadan.

Os Estados Unidos atacaram o Irão pelo segundo dia consecutivo, provocando represálias de Teerão contra os aliados de Washington no Golfo, enquanto os adversários disputam o controlo do estratégico Estreito de Ormuz.

Os mais recentes confrontos e o anúncio feito pelo Irão no fim de semana de um novo encerramento da via marítima fundamental no comércio mundial de petróleo fizeram subir novamente os preços do crude e comprometeram ainda mais um acordo de paz provisório.

Esta manhã, o preço do petróleo Brent para entrega em setembro subia mais de 4% para 79 dólares por barril no mercado de futuros de Londres, depois de ter fechado na sexta-feira com uma ligeira queda de 0,38%, para 76,01 dólares por barril.