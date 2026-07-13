Ucrânia pode usar empréstimo europeu para comprar equipamento militar ao Reino Unido
Bruxelas e o Reino Unido fecharam acordo que inclui o país no lote dos países europeus aos quais Kiev pode recorrer para comprar equipamentos de defesa com recurso ao empréstimo europeu.
A União Europeia fechou esta segunda-feira um acordo com o Reino Unido que vai permitir que a Ucrânia possa comprar equipamento militar ao país através do empréstimo europeu de 90 mil milhões.
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“Este é um passo importante para a participação do Reino Unido, permitindo que a Ucrânia adquira equipamentos — no âmbito do Empréstimo de Apoio à Ucrânia — de uma gama mais alargada de fabricantes do setor de defesa, assegurando que o país dispõe das capacidades necessárias para resistir à agressão russa.
O Reino Unido dará uma contribuição justa e proporcional para os custos decorrentes do empréstimo, compatível com o valor dos contratos adjudicados a empresas britânicas“, pode ler-se em comunicado da Comissão Europeia.
O acordo foi assinalado por Ursula von der Leyen, ao lado de Kevin Starmer, o ainda primeiro-ministro do Reino Unido, numa publicação na rede social X. “Juntos estamos a apoiar os bravos da Ucrânia”, disse a presidente da Comissão Europeia.
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O acordo é referido como uma “demonstração do compromisso comum com a Ucrânia, e a natureza estreitamente interligada e interdependente das bases industriais de defesa da União e do Reino Unido”.
O pacote de empréstimo, de 90 mil milhões de euros de empréstimo à Ucrânia, prevê 60 mil milhões para investimento em defesa para os próximos dois anos. Em junho, um total de 7,1 mil milhões foram desembolsados, com 3,2 mil milhões para assegurar a gestão do país e 3,9 mil milhões para defesa, sendo esperados novos desembolsos para defesa esta semana, refere Bruxelas.
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