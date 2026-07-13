UE e Reino Unido avançam com sanções a ciber espiões russos

A União Europeia e o Reino Unido avançaram com sanções a entidades e hackers russos que têm desenvolvido atividade de ciber espionagem ou ciber ataques a infraestruturas de países e organizações estatais europeias, com o apoio da Rússia.

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“Hoje, revelamos que o 16.º Centro do Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia controla diversos grupos de ameaças cibernéticas, incluindo o TURLA. Há anos, o FSB conduz uma ampla gama de atividades cibernéticas maliciosas de gravidade crescente, afetando a UE e seus Estados-Membros, bem como parceiros internacionais, nomeadamente a Ucrânia”, refere comunicado do Conselho Europeu.

“Essas atividades incluíram a infiltração em redes governamentais e a sabotagem de infraestruturas críticas. Entre outros, França, Alemanha, Polónia, Chipre, Países Baixos, Áustria, Eslováquia, Roménia e Finlândia foram alvos dessas ações”, refere ainda.

“Cibercriminosos, autodenominados ‘hacktivistas‘ e empresas privadas ligadas à Rússia — incluindo agentes que atuam sob as suas instruções, direção ou controlo — também realizaram, viabilizaram e facilitaram uma ampla gama de atividades maliciosas”, denuncia o Conselho Europeu.

Em resposta a estas atividades, a UE está a impor “medidas restritivas a nove indivíduos e quatro entidades. Essas sanções da UE abrangem oficiais de inteligência do GRU, bem como cibercriminosos, autodenominados ‘hacktivistas‘ e empresas privadas que contribuem para os esforços da Rússia de desestabilizar a UE, seus Estados-Membros e parceiros internacionais”, refere o comunicado.

Reino Unido avança com sanções

A ação da UE surge em coordenação com o Reino Unido. “A medida de hoje tem como alvo 24 indivíduos e entidades por trás de operações cibernéticas e híbridas destrutivas, incluindo cibercriminosos envolvidos em redes de atuação por procuração (proxy networks) ligadas aos Serviços de Inteligência da Rússia (RIS)”, informa o governo do Reino Unido em Comunicado.

Isso inclui a imposição de sanções a figuras relevantes da cúpula de decisão do GRU — Vyacheslav Stafeyev, Ivan Senin e Ivan Kasyanenko — “pelo seu papel na direção de operações de ameaças cibernéticas e híbridas do GRU”, refere o governo britânico.

A divisão cibernética da Unidade 29155 do GRU trabalhou com cibercriminosos, incluindo a IMPULS, para “recrutar hackers e especialistas em cibernética de universidades e academias em toda a Rússia”, aponta.

“Estas sanções atingem o centro das redes de cibercriminosos que sustentam a agressão do Estado russo, e o Reino Unido e a UE estão a enviar uma mensagem clara de que a Rússia não se pode esconder por trás do uso desses grupos intermediários”, diz Yvette Cooper, secretária de Estado para os Negócios Estrangeiros e Assuntos da Commonwealth do Reino Unido, citada em comunicado.

O Reino Unido também está a impor sanções a indivíduos responsáveis ​​pelo Lumma Stealer, ferramenta que permite a cibercriminosos reunir informações confidenciais de dispositivos comprometidos em larga escala. A Rússia usou credenciais roubadas pelo Lumma Stealer para realizar operações de espionagem cibernética contra alvos em todo o mundo, acusa o Reino Unido. Segundo a National Crime Agency, só nos últimos seis meses, pelo menos, 2.100 britânicos foram vítimas da atividade da Lumma Stealer.

As sanções visam igualmente 10 indivíduos ligados à Rybar LLC, incluindo diretores, membros da gestão de topo e criadores de conteúdo. “A empresa de media conta com recursos do Estado russo e é responsável por disseminar narrativas falsas sobre a Ucrânia e por interferir em eleições europeias, inclusive na Moldávia e na Arménia.”