5 coisas que vão marcar o dia

A agenda desta terça-feira é marcada pela apresentação da proposta de reforma das taxas da Administração Pública e pela votação, no Parlamento, de alterações à lei dos TVDE. Nos mercados, arranca a época de resultados da banca norte-americana e são conhecidos os dados da inflação dos EUA, enquanto o Eurostat divulga novos indicadores sobre a eficiência energética das habitações na União Europeia.

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Finanças apresentam relatório sobre taxas da Administração Pública

Esta terça-feira vai ser apresentado o relatório da Comissão para a Elaboração do Regime Geral das Taxas da Administração Pública, no Salão Nobre do Ministério das Finanças. O documento deverá lançar as bases para uma reforma do sistema de taxas cobradas pela administração pública, um tema há muito reclamado por empresas e especialistas em direito fiscal.

A sessão arranca às 15h00 com a abertura a cargo do ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, seguindo-se, às 15h15, a apresentação do relatório e das propostas da Comissão pela presidente Suzana Tavares da Silva e por Pedro Brinca. Às 16h00, Óscar Gaspar, da Comissão Executiva da CIP, e o professor universitário Diogo Feio, dão perspetiva jurídica e empresarial. O encerramento, às 16h45, fica a cargo da secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte.

Parlamento vota alterações à lei dos TVDE

A Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação reúne esta terça-feira para votar, na especialidade, três iniciativas que alteram a lei dos TVDE. Em cima da mesa estão uma proposta da Assembleia Legislativa da Madeira, que pretende dar maior autonomia às regiões autónomas para regularem o setor, e projetos do PSD e do CDS-PP que revêm o regime jurídico aplicável a plataformas como a Uber e a Bolt. Entre as alterações discutidas estão o reforço da fiscalização, novas regras para plataformas e motoristas e a exigência de domínio da língua portuguesa pelos condutores. Se aprovadas na comissão, as propostas seguem para votação final global em plenário.

Bancos dos EUA abrem a época de resultados

O setor financeiro norte-americano vai divulgar esta terça-feira os resultados do segundo trimestre de alguns dos maiores bancos do país: JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs e Bank of America. Os analistas preveem uma recuperação das receitas da banca de investimento e da atividade de trading, impulsionada pela entrada em bolsa da SpaceX, pelo aumento da atividade de fusões e aquisições (M&A) e pela maior volatilidade dos mercados associada às tensões geopolíticas com o Irão.

Inflação nos EUA e audição de Kevin Warsh na Fed

Esta terça-feira os Estados Unidos publicam os números da inflação relativos a junho, que irão condicionar a política monetária da Reserva Federal (Fed). No mesmo dia, Kevin Warsh, o novo presidente da Fed, vai a audição na Câmara dos Representantes, com os investidores atentos para perceber qual o rumo que o banco central deverá seguir sob a sua liderança.

Eurostat divulga eficiência energética nos agregados familiares

O Eurostat publica esta terça-feira dados sobre a eficiência energética nos agregados familiares em 2025, um indicador sobre o contexto da transição energética e do combate à pobreza energética na União Europeia. A eficiência energética melhorou em 25% dos lares da UE nos cinco anos até 2023.