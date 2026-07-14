Action expande para 29 lojas com abertura no Fundão

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A retalhista holandesa Action, conhecida pelos preços baixos, continua a reforçar a presença em Portugal e inaugura, nesta quinta-feira, uma loja no Fundão, criando 14 postos de trabalho. Com esta abertura, a marca low-cost não alimentar passa a contar com 29 espaços comerciais no país, no âmbito do plano de expansão.

“Estamos muito satisfeitos por abrir no Fundão pouco mais de dois anos depois de termos apresentado a nossa primeira loja em Portugal”, refere Sofia Mendoça, diretora-geral da Action em Portugal, citada num comunicado.

A inauguração do novo espaço comercial do Fundão, que ocupa uma área de 864 metros quadrados, surge no âmbito da estratégia de expansão da retalhista no mercado português, onde abriu a primeira loja a 29 de fevereiro de 2024, no Focus Park, em Vila Nova de Gaia.

Fundada nos Países Baixos, a Action conta atualmente com mais de 3.300 lojas distribuídas por 15 países europeus.