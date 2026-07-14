Alemã Helsing capta 1,6 mil milhões para acelerar IA na defesa europeia

A empresa de defesa alemã Helsing levantou 1,8 mil milhões de dólares (cerca de 1,6 mil milhões de euros) numa ronda de financiamento Série E para impulsionar a integração de inteligência artificial (IA) na defesa europeia, o que avalia a empresa em 18 mil milhões de dólares (aproximadamente 15,8 mil milhões de euros).

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A ronda de financiamento da Helsing foi apoiada por investidores novos e já existentes, como a Dragoneer Investment Group, Lightspeed Venture Partners, Disruptive, Iconiq, Growth Equity da Goldman Sachs Alternatives, JPMorgan Chase, Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), General Catalyst, Plural e Stepstone, refere a empresa em comunicado.

Especializada em desenvolver drones com inteligência artificial, a Helsing vai usar o investimento para acelerar a missão de desenvolver e integrar plataformas de IA totalmente novas às capacidades de defesa dos países europeus.

A ronda eleva a avaliação da Helsing de 12 mil milhões de euros, alcançada no ano passado, para cerca de 15,8 mil milhões de euros, e está entre as maiores rondas realizadas por uma startup europeia.

A Helsing trabalha atualmente com os governos da Alemanha, Estónia, Reino Unido e Ucrânia. Contudo, a empresa anunciou que terá a sua primeira base de produção nos Estados Unidos, em West Virginia, para produzir o HX-2, um drone de ataque avançado que integra inteligência artificial.

“A dissuasão moderna exige tecnologia avançada e a capacidade de produzi-la rapidamente, em grande escala e em volumes sustentáveis. Os conflitos atuais demonstram que a capacidade industrial é uma vantagem estratégica crucial. Com o seu compromisso com a inovação, mão de obra local qualificada e infraestrutura competitiva, a Virgínia Ocidental é o lugar certo para a Helsing começar a construir essa capacidade industrial nos EUA”, afirmou Jennifer McArdle, general-manager da Helsing US, citada em comunicado.

O anúncio surge num momento em que os EUA procuram fortalecer a sua base industrial de defesa e aumentar a capacidade de produção de sistemas militares.