Algarve tem mais 20 milhões de euros para reforçar eficiência hídrica

O Algarve conta agora com mais 20 milhões de euros de fundos europeus FEDER para apoiar investimentos na melhoria da eficiência hídrica, redução de perdas, reforço da resiliência dos sistemas de abastecimento de água e saneamento, e melhoria da adaptação da região aos desafios das alterações climáticas.

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O anúncio foi feito pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, que alerta para o facto de a gestão dos recursos hídricos continuar a ser “um dos maiores desafios estruturais para a região”.

O apoio financeiro será dado através do Programa Regional Algarve 2030, que tem abertas candidaturas ao aviso “Ciclo Urbano da Água em Baixa – ITI CIM”. Podem concorrer ao aviso municípios, setor empresarial local, empresas concessionárias municipais, intermunicipais ou multimunicipais e em regime de parceria.

“Com uma taxa de cofinanciamento de 60%, o aviso apoia intervenções nas infraestruturas do Ciclo Urbano da Água em Baixa na Região do Algarve alinhadas com o PENSAARP 2030 e com a estratégia nacional «Água que Une», contribuindo para uma gestão mais sustentável e inteligente dos recursos hídricos“, detalha a CCDR, num comunicado.

Entre as intervenções elegíveis estão a redução de perdas nas redes de distribuição, a reabilitação de infraestruturas de abastecimento e saneamento e a reutilização de águas residuais tratadas.

Estão ainda abrangidos trabalhos de modernização tecnológica dos sistemas, de melhoria da qualidade das massas de água e de redução da intrusão salina. A construção e renaturalização de infraestruturas de águas pluviais, e ações de sensibilização para a utilização eficiente da água, são mais alguns dos projetos que poderão ser apoiados.

O Programa Regional Algarve 2030 já colocou a concurso avisos de apoio a investimentos no ciclo urbano da água em baixa num total de 42 milhões de euros de fundos de coesão (FEDER), contabiliza a CCDR.