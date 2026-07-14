Atribuição de número de Segurança Social a imigrantes passa a ser automática

Os imigrantes que forem à Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) para se regularizarem terão acesso automático ao Número de Identificação da Segurança Social (NISS), sem terem de se deslocar a um balcão deste serviço.

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Segundo escreve o jornal Público (acesso pago), a medida entra em vigor no final de julho e faz parte do programa de “transformação digital” que está em curso desde 2025 e que pretende pôr a Segurança Social a responder de forma mais ágil às necessidades das pessoas.

O objetivo desta medida é tirar pessoas do atendimento presencial e permitir que resolvam os principais problemas através dos canais digitais ou por telefone. Só em 2025, 250 mil pessoas deslocaram-se aos balcões da Segurança Social para pedir o NISS e, mais tarde, tiveram de lá voltar para o levantar, sobrecarregando os serviços.