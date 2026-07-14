Bain & Company ocupa Anjos Urban Palace no Príncipe Real

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A consultora Bain & Company vai instalar o escritório nos 1.966 metros quadrados do palacete no Príncipe Real, de acordo com um comunicado da Savills, a consultora imobiliária que trabalhou com a Eastbanc, detentora do imóvel nesta operação.

O edifício de escritórios, Anjos Urban Palace, integra quatro pisos destinados a escritórios, duas lojas e um restaurante com esplanada, e tem vista para a Praça do Príncipe Real e para o Jardim Botânico.

“A entrada da Bain & Company no Anjos Urban Palace representa um marco importante para este projeto e valida a visão da EastBanc para a reabilitação e o reposicionamento de ativos históricos em localizações urbanas de excelência”, diz Filipa Valle, head of leasing & marketing da EastBanc, em comunicado.

“O nosso objetivo foi criar um edifício capaz de responder aos mais elevados padrões internacionais de qualidade, sustentabilidade e experiência de utilização, preservando, simultaneamente, a identidade arquitetónica e patrimonial que o distingue. A escolha da Bain & Company reforça a atratividade de Lisboa junto de empresas globais e confirma o posicionamento do Anjos Urban Palace como um destino de referência para empresas que procuram espaços de trabalho diferenciadores e de elevada qualidade”, acrescenta.

O valor da renda acordada não foi divulgado, embora a Savills indique que a transação foi concluída a níveis alinhados com os praticados nas localizações prime de Lisboa. “Conseguimos assegurar um ocupante de referência internacional e concluir a operação em condições muito favoráveis para o nosso cliente, incluindo níveis de renda alinhados com as localizações prime, o que confirma a qualidade e a atratividade deste ativo”, diz Frederico Leitão de Sousa, head of offices da Savills Portugal.

Mandado construir em 1875 por Policarpo Ferreira dos Anjos, com um projeto do arquiteto e cenógrafo Giuseppe Cinatti (que quatro anos antes tinha estado envolvido nas obras do templo romano de Évora), o palacete foi reabilitado segundo um projeto do arquiteto Eduardo Souto de Moura. A intervenção do Prémio Pritzker 2011 adaptou o imóvel a uma utilização mista, preservando elementos da identidade arquitetónica original.

O Anjos Urban Palace encontra-se em processo de certificação BREEAM para a fase de construção. Esta certificação avalia fatores como o desempenho energético do edifício e as práticas adotadas durante as obras. A entrada da Bain & Company assegura a ocupação integral da componente de escritórios do projeto.

Ao longo da sua história, o edifício acolheu, entre outras utilizações, a Escola Superior Colonial e uma dependência do Banco de Portugal, adianta ainda a nota da Savills.