Berkshire Hathaway Specialty Insurance reforça direção em Portugal e Espanha

A Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) vai reforçar a sua estrutura de gestão para Espanha e Portugal com a contratação de María Victoria Valentín-Gamazo, que assumirá, a partir de setembro, a liderança da nova estrutura que reunirá as funções de Head of Executive & Professional Lines (E&P) e Head of Customer & Broker Engagement (C&BE) para os dois mercados.

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Segundo apurou o site INESE, a nova responsável integrará o Comité de Direção da BHSI em Espanha e Portugal, reportando diretamente a Constanza Gállegos, Country Manager da seguradora para a Península Ibérica. A jurista também gestora esteve 17 anos na AIG e em linhas financeiras.

Com esta reorganização, a BHSI pretende reforçar uma proposta de valor mais integrada para clientes e corretores, afirmando apostar numa “maior simplificação dos processos, maior agilidade na resposta ao mercado, melhor coordenação entre as diferentes linhas de produto e maior proximidade com parceiros de distribuição”.

A seguradora considera ainda que esta alteração reflete a sua estratégia de continuar a desenvolver o negócio de Linhas Financeiras, área que identifica como um dos principais motores de crescimento da operação em Espanha e Portugal nos próximos anos.