Berkshire Hathaway Specialty Insurance reforça direção em Portugal e Espanha
A seguradora considera as linhas financeiras o motor de crescimento dos seus negócios em Portugal e Espanha. Daí estar a integrar a até agora responsável pela área na AIG.
A Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) vai reforçar a sua estrutura de gestão para Espanha e Portugal com a contratação de María Victoria Valentín-Gamazo, que assumirá, a partir de setembro, a liderança da nova estrutura que reunirá as funções de Head of Executive & Professional Lines (E&P) e Head of Customer & Broker Engagement (C&BE) para os dois mercados.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Segundo apurou o site INESE, a nova responsável integrará o Comité de Direção da BHSI em Espanha e Portugal, reportando diretamente a Constanza Gállegos, Country Manager da seguradora para a Península Ibérica. A jurista também gestora esteve 17 anos na AIG e em linhas financeiras.
Com esta reorganização, a BHSI pretende reforçar uma proposta de valor mais integrada para clientes e corretores, afirmando apostar numa “maior simplificação dos processos, maior agilidade na resposta ao mercado, melhor coordenação entre as diferentes linhas de produto e maior proximidade com parceiros de distribuição”.
A seguradora considera ainda que esta alteração reflete a sua estratégia de continuar a desenvolver o negócio de Linhas Financeiras, área que identifica como um dos principais motores de crescimento da operação em Espanha e Portugal nos próximos anos.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Berkshire Hathaway Specialty Insurance reforça direção em Portugal e Espanha
{{ noCommentsLabel }}