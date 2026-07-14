Criado em Portugal

Cantora Zara Larsson usa botas da PC Footwear “made in Portugal”

 Lina Santos,

Empresa de Cucujães, no concelho de Oliveira de Azeméis, que emprega atualmente 50 pessoas, criou modelos para a artista sueca que atuou recentemente no festival Nos Alive.

Zara Larsson no festival Mad, em Madrid, com as botas produzidas pela PC Footwear

A PC Footwear desenvolveu e produziu em Portugal uma coleção de botas personalizadas para a cantora e compositora sueca ZaraLarsson, confirmou a APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos.

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As botas foram produzidas pela empresa de Cucujães (concelho de Oliveira de Azeméis) à medida para a artista, que atuou na última semana no festival Nos Alive, em Oeiras e se encontra em digressão pelo mundo. Segundo a APICCAPS, o projeto envolveu o desenvolvimento de um modelo exclusivo, adaptado aos requisitos definidos para Zara Larsson.

Zara Larsson com as botas produzidas pela PC Fottwear

A PC Footwear considera que a colaboração com a cantora de Lush Life, Symphony e Never Forget You é um reconhecimento internacional da produção portuguesa de calçado.

“É um enorme orgulho ver uma criação desenvolvida pela nossa equipa ser escolhida por uma artista com a projeção internacional da Zara Larsson. Este projeto reflete a dedicação, o talento e a atenção ao detalhe que colocamos em cada produto que desenvolvemos”, afirmou Alberto Ribeiro, presidente executivo da PC Footwear.

Nascida em 2007, a PC Footwear, que emprega cerca de 50 pessoas em Cucujães, especializou-se no desenvolvimento e produção de calçado premium para marcas, designers e artistas internacionais.

A empresa nortenha é também detentora da marca própria Helena Mar, criada em 2017 e inspirada no nome da mulher de Alberto Ribeiro, que no início deste ano voltou à maior feira de calçado do mundo, em Milão, para encontrar cadeias de lojas para comercializar os 90 modelos da coleção de sapatos e botas de senhora, a que juntou duas carteiras que também fabrica dentro de portas.

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