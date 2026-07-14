Cantora Zara Larsson usa botas da PC Footwear “made in Portugal”

Empresa de Cucujães, no concelho de Oliveira de Azeméis, que emprega atualmente 50 pessoas, criou modelos para a artista sueca que atuou recentemente no festival Nos Alive.

A PC Footwear desenvolveu e produziu em Portugal uma coleção de botas personalizadas para a cantora e compositora sueca ZaraLarsson, confirmou a APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos.

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As botas foram produzidas pela empresa de Cucujães (concelho de Oliveira de Azeméis) à medida para a artista, que atuou na última semana no festival Nos Alive, em Oeiras e se encontra em digressão pelo mundo. Segundo a APICCAPS, o projeto envolveu o desenvolvimento de um modelo exclusivo, adaptado aos requisitos definidos para Zara Larsson.

A PC Footwear considera que a colaboração com a cantora de Lush Life, Symphony e Never Forget You é um reconhecimento internacional da produção portuguesa de calçado.

“É um enorme orgulho ver uma criação desenvolvida pela nossa equipa ser escolhida por uma artista com a projeção internacional da Zara Larsson. Este projeto reflete a dedicação, o talento e a atenção ao detalhe que colocamos em cada produto que desenvolvemos”, afirmou Alberto Ribeiro, presidente executivo da PC Footwear.

Nascida em 2007, a PC Footwear, que emprega cerca de 50 pessoas em Cucujães, especializou-se no desenvolvimento e produção de calçado premium para marcas, designers e artistas internacionais.

A empresa nortenha é também detentora da marca própria Helena Mar, criada em 2017 e inspirada no nome da mulher de Alberto Ribeiro, que no início deste ano voltou à maior feira de calçado do mundo, em Milão, para encontrar cadeias de lojas para comercializar os 90 modelos da coleção de sapatos e botas de senhora, a que juntou duas carteiras que também fabrica dentro de portas.