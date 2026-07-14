Cinco empresas europeias de defesa formam consórcio para sistema intercetor de mísseis

A Airbus Defence and Space, Destinus, MBDA Deutschland, Safran Electronics & Defense e Thales assinaram uma Letter of Intent (Carta de Intenção) para criar o consórcio Bliksem EXO Consortium, uma parceria industrial europeia destinada ao desenvolvimento e produção do sistema antimíssil Bliksem EXO.

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“A Ucrânia, nove países europeus e várias empresas europeias de defesa lançaram a coligação anti-balística. O Bliksem EXO é um dos pilares industriais desta iniciativa, liderada a partir dos Países Baixos pela Destinus. O projeto reúne algumas das principais empresas europeias de defesa e beneficia da experiência operacional única da Ucrânia. É assim que a cooperação europeia se transforma numa proteção real contra ameaças balísticas”, referiu o primeiro-ministro dos Países Baixos, Rob Jetten, que esteve presente na reunião inaugural da coligação anti-balística em Paris, citado no comunicado conjunto das cinco empresas.

O Bliksem EXO foi concebido como um sistema europeu soberano de interceção exoatmosférica (fora da atmosfera terrestre] para responder a ameaças de mísseis balísticos de alcance médio e intermédio, incluindo sistemas da classe Oreshnik com veículos de reentrada separáveis e manobráveis.

No consórcio, a Destinus assumirá a liderança do programa e ficará responsável pela integração do sistema e pelo veículo de interceção exoatmosférico. A MBDA Deutschland desenvolverá o propulsor, o lançador e o contentor do intercetor, a Safran Electronics & Defense ficará encarregue do sistema de navegação e controlo, a Airbus Defence and Space desenvolverá os sistemas de comando e controlo, enquanto a Thales será responsável pelos radares e cadeia de sensores.

“A Europa dispõe de fortes capacidades de defesa antimíssil na camada inferior, mas continua sem uma camada superior soberana para responder a mísseis balísticos de alcance médio e intermédio. O Bliksem EXO foi concebido para colmatar essa lacuna através de um sistema de interceção direta hit-to-kill acima da atmosfera”, afirmou o CEO da Destinus, Mikhail Kokorich, mencionado na nota de imprensa.

O programa vai recorrer à experiência operacional adquirida pela Ucrânia na resposta a ataques em massa com mísseis e drones durante as fases de desenvolvimento, testes e avaliação do sistema, respeitando os requisitos de segurança e controlo de exportações.

Os trabalhos conjuntos de engenharia deverão arrancar em agosto de 2026 e o primeiro teste em espaço do veículo de interceção exoatmosférico está previsto para 2027.