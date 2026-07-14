Governo falha prazo para classificação dos exames. Avaliação prolongada mais um dia

A avaliação dos exames, afinal, não será concluída esta terça-feira como estava previsto pelo Governo. Em nota enviada às redações, o Ministério da Educação indica que a classificação dos exames nacionais vai prosseguir esta quarta-feira para “garantir todas as condições de rigor exigidas no processo”.

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Até às 18h30, estavam avaliadas 98% das respostas e, apesar desta derrapagem no prazo, o ministério liderado por Fernando Alexandre refere que a EduQA acredita que há “margem temporal suficiente para executar as etapas necessárias entre o fecho do processo de classificação e a afixação dos resultados nas escolas na sexta-feira, dia 17”.

As respostas que ainda faltam avaliar resultam, de acordo com a nota, do “processo de verificação e validação” em que foram detetadas “falhas de digitalização” e “reclassificações de itens já antes avaliados”. Neste processo, o ministério da Educação responsabiliza anda as escolas pelas “entregas tardias” de provas de alunos às “forças de segurança para transporte para a INCM”.

De resto, a nota também coloca o ónus no EduQA sobre o cumprimento do prazo para a afixação das pautas na sexta-feira, ao transferir a qualidade das informações, agora prestadas, para o organismo público responsável pela qualidade, inovação curricular e avaliação externa das aprendizagens no sistema educativo português.

Os problemas na classificação digital dos exames continuam a ter impacto no calendário escolar. Esta terça-feira, o Ministério da Educação decidiu alargar em dois dias o prazo para as matrículas dos alunos do 10.º e 12.º ano, uma vez que a divulgação das classificações das provas nacionais foi adiada para sexta-feira devido aos constrangimentos registados no processo de correção.

A divulgação da nota do ministério surge num momento de forte pressão política sobre a tutela. Na sexta-feira, dia em que devem ser conhecidas as classificações dos exames nacionais, Fernando Alexandre será ouvido no Parlamento, num debate de urgência requerido pelo PCP sobre os atrasos e as falhas registadas na correção das provas.

Na segunda-feira, Luís Montenegro saiu em defesa do ministro da Educação, manifestando confiança em Fernando Alexandre. O primeiro-ministro considerou que “os ministros estão no Governo para resolver problemas” e assegurou que o Executivo está concentrado em garantir a conclusão do processo com rigor.