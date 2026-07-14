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CMS Portugal assessora Sonepar na compra do Grupo LCI

A equipa da CMS que assessorou a Sonepar na aquisição de 100% do Grupo LCI foi liderada pela sócia de Corporate M&A Margarida Vila Franca.

A CMS Portugal assessorou a Sonepar, um grupo francês de capital familiar de distribuição B2B de material elétrico, na aquisição de 100% do Grupo LCI, um distribuidor de material elétrico com presença nacional em Portugal através das três empresas Tanqueluz, Futurluz e Vedrel, que contam com 17 estabelecimentos e cerca de 200 colaboradores.

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A equipa da CMS envolvida na operação foi liderada pela sócia de Corporate M&A Margarida Vila Franca e contou com a participação da associada coordenadora Sofia Costa Lobo, dos associados sénior Miguel Santos Ferreira e Ricardo Pintão, e dos associados Duarte de Castro Rodrigues, Francisco Verdelho, Inês Jones, Leonor Barata da Cunha e Rodrigo Pinto Guimarães.

“Ao adquirir estas empresas, a Sonepar irá melhorar a sua capacidade de fornecer soluções integradas, combinando a agilidade e a especialização locais com a dimensão, a inovação e a solidez financeira“, refere a firma em comunicado.

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