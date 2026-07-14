Cuatrecasas assessora Bison Bank no processo para se tornar no primeiro prestador de serviços de criptoativos em Portugal

A Cuatrecasas assessorou o Bison Bank no processo de fusão com o Bison Digital Assets e na notificação para passar a prestador de serviços de criptoativos, junto do Banco de Portugal. O banco português torna-se, assim, na primeira entidade a poder prestar estes serviços em Portugal.

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“O Bison Bank, especializado em banca de investimento, depósitos e corporate advisory, junta ao leque de serviços a custódia, a troca e consultoria em criptoativos. Com a notificação junto do regulador, o banco deixa de ter de recorrer à entidade-filha, a Bison Digital Assets, que foi incorporada por fusão”, explica a firma em comunicado.

A Cuatrecasas assessorou na estruturação estratégica e no aconselhamento jurídico na elaboração e revisão das políticas e procedimentos exigidos para a submissão do pedido de notificação junto do Banco de Portugal. A equipa envolvida foi liderada por Nuno Lima da Luz e contou com a participação de Joana Mota Agostinho, em matérias de tecnologia e de cibersegurança.

Já os trabalhos de regulação financeira foram coordenados por Paulo Costa Martins, com a participação de Tomás Gomes da Silva, ambos de setor Financeiro e Fund Formation Corporate, e de Pedro Rodrigues da Silva, de Financeiro.

“Esta foi uma operação com um elevado nível de complexidade, uma vez que é a primeira vez que uma entidade, neste caso um banco português, está autorizada a atuar como prestador de serviços de criptoativos em Portugal. A prestação deste tipo de serviços requer uma abordagem multidisciplinar, dadas as características próprias do serviço prestado que cruza o mundo financeiro e tecnológico”, refere Nuno Lima da Luz.