Depois de descolagem eufórica, SpaceX completa um mês em bolsa em rota descendente

Depois de ter protagonizado o maior IPO (oferta pública inicial) da história e de ter chegado a superar o valor de mercado da Amazon nos primeiros dias em bolsa, a SpaceX iniciou uma rota de descida no mercado acionista, com as ações a fecharem o primeiro mês em bolsa a negociar abaixo do preço que marcou a entrada em Wall Street.

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As ações da SpaceX negociaram em bolsa pela primeira vez no passado dia 12 de junho. Numa estreia marcada por uma grande euforia, os títulos entraram no mercado nos 150 dólares, acima dos 135 dólares a que foram vendidas no âmbito da oferta pública inicial (IPO, na sigla anglo-saxónica), tendo chegado a escalar até um máximo nos 176 dólares na primeira sessão em bolsa.

Já na semana seguinte, a empresa de Elon Musk prosseguiu a escalada, com as ações a tocarem pela primeira vez nos 225 dólares, um valor de cotação que permitiu à SpaceX ultrapassar as gigantes Amazon e Microsoft em capitalização bolsista. No entanto, esta ascensão revelou-se de curta duração, com o valor de mercado da empresa a voltar a baixar a fasquia dos dois biliões.

Depois de ter afundado 4,5% na última sexta e outros 4,24% esta segunda-feira, ao recuarem para 139,14 dólares, as ações da SpaceX acumulam uma queda de 7,24% face ao valor de estreia em bolsa, o que avalia a companhia em 1,83 biliões de dólares.

Ações abaixo dos 150 dólares da estreia em bolsa

No âmbito da muito aguardada estreia em bolsa, a SpaceX conseguiu levantar 75 mil milhões de dólares junto dos investidores numa oferta inicial de 555,6 milhões de ações, correspondendo a apenas uma fatia 4,25% do total de ações, com um preço de 135 dólares. Musk ainda detém mais de 80% da companhia.

“Com Elon Musk, qualquer empresa em que ele toque desperta entusiasmo nos investidores“, comenta Keith Snyder, analista da CFRA, citado pela BBC. “Mas esta foi também a primeira vez que as pessoas sentiram que podiam investir numa empresa apresentada como uma aposta na inteligência artificial“, acrescenta o mesmo especialista.

Willy Lee, investidor da Neosteller, uma plataforma que facilita o investimento de particulares em empresas privadas, concorda que o entusiasmo em torno da oferta pública inicial (IPO) estava muito ligado à IA. “Toda a gente via a SpaceX como uma história de inteligência artificial”, argumenta, também em declarações à BBC.