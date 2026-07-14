EDP alerta para burlas mais sofisticadas com dados personalizados dos clientes

A EDP alertou para uma nova tipologia de fraude, mais sofisticada, que usa dados personalizados dos consumidores para simular comunicações legítimas da empresa e induzir ao pagamento de valores indevidos.

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Em comunicado, a empresa refere que receber uma mensagem de correio eletrónico com o nome, a morada ou o número de contribuinte corretos “já não é garantia de autenticidade”.

Segundo a EDP, nos últimos dias começaram a surgir tentativas de fraude através de mensagens de correio eletrónico que simulam comunicações da empresa e que podem incluir dados personalizados dos consumidores, como o Código do Ponto de Entrega (CPE), que identifica a instalação elétrica.

Esta nova abordagem representa, de acordo com a empresa, uma evolução face aos esquemas anteriormente detetados, que incidiam sobretudo no envio de mensagens escritas genéricas com pedidos de pagamento fraudulentos.

A EDP explica que a utilização de informação personalizada pretende aumentar a credibilidade das mensagens e levar os consumidores a efetuarem pagamentos indevidos.

“A informação utilizada nestas comunicações pode ter diferentes origens, incluindo dados disponibilizados pelos próprios consumidores em plataformas digitais”, refere, acrescentando que continua a investigar a proveniência dos dados e as plataformas que poderão ter sido usadas na sua recolha.

A EDP sublinha que nunca solicita dados bancários, palavras-passe ou credenciais de acesso através de mensagem escrita ou correio eletrónico, recomendando especial atenção a comunicações que criem um sentido de urgência para a realização de pagamentos ou que peçam informação sensível.

Além disso, a empresa recorda que as entidades de pagamento da EDP Comercial são exclusivamente 20174 e 23013 para clientes residenciais, e 12223 e 21196 para clientes empresariais.

A empresa aconselha ainda os consumidores a “validar sempre a autenticidade de pedidos de pagamento recebidos através de SMS ou email, verificando cuidadosamente o remetente e os dados apresentados na comunicação”.

“No caso do email, a empresa envia sempre as suas faturas em anexo, em formato PDF, não disponibilizando links para consulta direta da fatura no corpo do email”, reforça.

No mesmo comunicado, a elétrica recomenda também a adesão ao débito direto para pagamento de faturas, considerando que esta é a forma mais segura de pagamento por eliminar o risco associado à utilização de referências Multibanco fraudulentas.

A empresa relembra que mantém também uma parceria com a SIBS, entidade responsável pela gestão da rede Multibanco, para acelerar a identificação e o bloqueio de referências fraudulentas.

Desde o início do ano, a EDP recebeu mais de 3.000 denúncias de tentativas de fraude, um aumento de 4% face ao mesmo período do ano passado, uma evolução que admite que possa refletir uma maior sensibilização e vigilância por parte dos clientes, como “resultado do trabalho contínuo de informação e prevenção desenvolvido pela EDP Comercial junto de clientes, colaboradores e da opinião pública”.