Em atualização Educação. Vice-presidente do conselho diretivo da AGSE demite-se
Salomé Augusto Branco abandona a vice-presidência da AGSE menos de um ano após ter assumido funções. A saída ocorre em plena controvérsia sobre a correção dos exames nacionais.
A vice-presidente do conselho diretivo da Agência para a Gestão do Sistema Educativo, Salomé Augusto Branco, apresentou a demissão, avança a RTP esta terça-feira.
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A responsável, que ocupava o cargo desde setembro do ano passado, decidiu deixar funções numa altura em que a polémica em torno da correção dos exames nacionais do ensino secundário continua a marcar a atualidade.
A exoneração foi oficializada através de um despacho publicado na segunda-feira em Diário da República, que determina a cessação de funções de Salomé Augusto Branco, a seu pedido, como vice-presidente do conselho diretivo da Agência para a Gestão do Sistema Educativo. A exoneração produz efeitos a 10 de julho de 2026.
(Notícia em atualização)
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