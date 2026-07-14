Educação. Vice-presidente do conselho diretivo da AGSE demite-se

A vice-presidente do conselho diretivo da Agência para a Gestão do Sistema Educativo, Salomé Augusto Branco, apresentou a demissão, avança a RTP esta terça-feira.

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A responsável, que ocupava o cargo desde setembro do ano passado, decidiu deixar funções numa altura em que a polémica em torno da correção dos exames nacionais do ensino secundário continua a marcar a atualidade.

A exoneração foi oficializada através de um despacho publicado na segunda-feira em Diário da República, que determina a cessação de funções de Salomé Augusto Branco, a seu pedido, como vice-presidente do conselho diretivo da Agência para a Gestão do Sistema Educativo. A exoneração produz efeitos a 10 de julho de 2026.

(Notícia em atualização)