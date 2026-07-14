Educação

Em atualização Educação. Vice-presidente do conselho diretivo da AGSE demite-se

Salomé Augusto Branco abandona a vice-presidência da AGSE menos de um ano após ter assumido funções. A saída ocorre em plena controvérsia sobre a correção dos exames nacionais.

A vice-presidente do conselho diretivo da Agência para a Gestão do Sistema Educativo, Salomé Augusto Branco, apresentou a demissão, avança a RTP esta terça-feira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A responsável, que ocupava o cargo desde setembro do ano passado, decidiu deixar funções numa altura em que a polémica em torno da correção dos exames nacionais do ensino secundário continua a marcar a atualidade.

A exoneração foi oficializada através de um despacho publicado na segunda-feira em Diário da República, que determina a cessação de funções de Salomé Augusto Branco, a seu pedido, como vice-presidente do conselho diretivo da Agência para a Gestão do Sistema Educativo. A exoneração produz efeitos a 10 de julho de 2026.

(Notícia em atualização)

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Educação. Vice-presidente do conselho diretivo da AGSE demite-se

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Governo avança com regime geral de taxas sem “revolução”

Alberto Teixeira,

Ministro das Finanças lançou a primeira pedra para a criação de um regime geral das taxas da administração pública. “Não se propõe uma revolução”, assegura Miranda Sarmento.