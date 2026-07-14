Empresas têm até 31 de julho para pedir apoio do Estado às candidaturas ao Fundo Europeu de Defesa

As entidades nacionais interessadas em candidatar-se às calls de 2026 do Fundo Europeu de Defesa (FED) têm até 31 de julho para solicitar apoio institucional ao Ministério da Defesa Nacional, através da Direção-Geral de Armamento e Património da Defesa Nacional (DGAPDN).

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Apesar de o pedido de apoio não ser requisito obrigatório para concorrer ao Fundo, permite às entidades solicitar a apreciação do Estado português para uma eventual emissão de uma Letter of Intent (Carta de Intenção) ou para enquadramento de um possível cofinanciamento nacional, quando aplicável.

Os projetos serão avaliados pelos serviços do Ministério da Defesa Nacional e pelas Forças Armadas, tendo em conta critérios como o alinhamento com as prioridades operacionais nacionais, o contributo para a Base Tecnológica e Industrial de Defesa, a maturidade tecnológica do projeto e a relevância das entidades portuguesas no consórcio.

Os interessados têm até dia 31 de julho para solicitar o apoio institucional ao Ministério da Defesa Nacional.

O Fundo Europeu de Defesa financia projetos colaborativos de investigação e desenvolvimento nas áreas terrestre, aérea, naval, espacial e cibernética. O programa de trabalho para 2026 inclui ainda medidas específicas dirigidas a pequenas e médias empresas e empresas de média capitalização através do EU Defence Innovation Scheme (EUDIS).

Para 2021-2027, o FED possui um orçamento de cerca de 8 mil milhões de euros, com 2,7 mil milhões destinados à investigação colaborativa em defesa e 5,3 mil milhões para projetos de desenvolvimento de capacidades colaborativas que complementam as contribuições nacionais.

Os interessados podem obter mais informações sobre as candidaturas aqui.