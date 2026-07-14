Equipa da Vasconcelos Advogados integra a pbbr. Há três novos sócios

A pbbr e Vasconcelos Advogados anunciaram a integração das suas equipas, passando a operar sob a marca pbbr desde o dia 1 de julho. No total, oito advogados da Vasconcelos passaram para a pbbr, incluindo três novos sócios: Duarte Vasconcelos, que passará a liderar a área de Corporate and M&A, João Peixe, que assumirá a coordenação das áreas de Novas Tecnologias e Propriedade Intelectual, e Felipe Ferreira, que reforçará a área de Imobiliário e coordenará também a nova área de Private Clients.

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“Esta união e reforço da capacidade de resposta aos clientes foi a conclusão de um rápido processo de negociação que evidenciou os objetivos comuns que se pretendem atingir, o reconhecimento mútuo da exigência de qualidade nos serviços a prestar e, com especial evidência, a forte complementaridade de áreas de prática e políticas comuns de serviço aos clientes”, revelam as firmas em comunicado.

Para o sócio fundador da pbbr, Pedro Pinto, a decisão de unir as duas equipas assenta numa “visão partilhada sobre o futuro da advocacia” e sobre a evolução que pretendem alcançar num “mercado jurídico caracterizado por um crescente dinamismo, sofisticação e muita exigência”. “É com grande com entusiasmo e com a convicção de que iremos potenciar o nosso crescimento, que iniciamos este novo e ambicioso ciclo na pbbr“, nota.

Já Duarte Vasconcelos, sócio fundador da Vasconcelos Advogados, sublinha que pretendem alargar e reforçar as competências e capacidade de resposta aos clientes. “Unimos esforços para, juntos, desenharmos o futuro de forma sustentada e consistente, fazendo face aos desafios e inovações que se colocam no mercado da advocacia em Portugal”, acrescenta.