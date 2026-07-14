Espanha vence França e garante presença na final do Mundial de 2026
Amanhã, pelas 20h, é a vez de Inglaterra e Argentina lutarem por um lugar na final deste domingo.
A Espanha bateu a vice-campeã do mundo França por 2-0 no Estádio AT&T, em Arlington, nos Estados Unidos, garantido assim presença na final que se disputa no domingo, 19 de julho.
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Os jogadores espanhóis Mikel Oyarzabal e Pedro Porro (com assistência de Dani Olmo) foram responsáveis pelos golos dos La Roja.
Amanhã, pelas 20h, é a vez de Inglaterra e Argentina lutarem por um lugar na final. Veja onde pode ver o jogo aqui.
(em atualização)
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Espanha vence França e garante presença na final do Mundial de 2026
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