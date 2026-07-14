EUA suspendem saída de aviões militares de aeroporto de Telavive

Os Estados Unidos suspenderam a retirada de aviões cisterna militares do Aeroporto Ben Gurion, em Telavive, levando Israel a alertar para o risco de perturbações no tráfego aéreo comercial, noticiaram esta terça-feira ‘media’ israelitas.

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De acordo com o Canal 12 israelita e o Ministério dos Transportes de Israel, Washington congelou a transferência das aeronaves, que permanecem estacionadas no principal aeroporto do país, depois de ter iniciado a retirada na sequência do anúncio de um acordo preliminar entre os Estados Unidos e o Irão para colocar um fim ao conflito.

Numa carta divulgada pelos meios de comunicação israelitas, um responsável da Autoridade Aeroportuária alertou que a suspensão da retirada tem consequências operacionais “imediatas e graves”, podendo afetar cerca de 50.000 bilhetes de voos comerciais.

A entidade instou o Ministério da Defesa israelita a encontrar uma solução que permita libertar espaço no aeroporto sem prejudicar os passageiros.

Há cerca de um mês, o Aeroporto Ben Gurion já tinha avisado que ia ser obrigado a cancelar voos comerciais caso 15 aviões militares norte-americanos, estacionados desde o início da guerra com o Irão, em 28 de fevereiro, permanecessem nas pistas.

Com o anúncio do acordo preliminar entre Washington e Teerão, parte das 72 aeronaves então estacionadas no aeroporto foi transferida para bases militares em Israel.

O congelamento das restantes transferências ocorre numa altura em que o conflito voltou a intensificar-se, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter declarado sem efeito o acordo preliminar para o fim da guerra.

Desde então, os Estados Unidos têm realizado ataques diários contra alvos em território iraniano, aos quais a República Islâmica respondeu com ataques aéreos dirigidos contra países do Golfo Pérsico e a Jordânia.