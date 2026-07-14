Ex-Balmain Olivier Rousteing escolhido para liderar Rabanne

Olivier Rousteing é o novo diretor criativo da Rabanne, confirmou a marca francesa detida pelo grupo espanhol Puig. A nomeação foi também avançada pelo próprio nas suas redes sociais, esta terça-feira. O designer sucede a Julien Dossena, que liderou a maison durante 13 anos e saiu recentemente.

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O designer francês apresentará a primeira coleção para a Rabanne em março de 2027 durante a Semana da Moda de Paris. Volta a liderar uma marca de luxo após uma pausa de sete meses. Rousteing, 40 anos, deixou a Balmain em novembro de 2025, depois de 14 anos à frente da marca. Durante esse período, as receitas da marca cresceram dez vezes, de acordo com a Vogue.

O designer é também um personalidade muito seguida nas redes sociais. Conta 9,4 milhões de seguidores no Instagram (enquanto a conta da Rabanne reúne apenas 1,9 milhões).

A Rabanne foi a primeira marca da Puig a ultrapassar mil milhões de euros em vendas, em 2023, à boleia do êxito dos perfumes 1 Million, Invictus e Fame. As vendas da divisão de fragrâncias e moda do grupo, que inclui a Rabanne, cresceram 3,9 % para 897 milhões de euros no primeiro trimestre de 2026. Também este ano, a Puig e a Estée Lauder tentaram, sem êxito, uma fusão.

Rousteing sucede a Julien Dossena num momento de reorganização da marca: Renaud de Lesquen assumiu em abril de 2026 a presidência da Rabanne, com responsabilidade pelas áreas de moda e beleza, depois de Jean Jacques Guével ter sido nomeado diretor geral do negócio de moda em setembro de 2024.