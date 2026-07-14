FNS2026. Frank defende tecnologia para libertar mediadores de burocracia

As ferramentas digitais devem aumentar a eficiência dos mediadores sem substituir o seu papel enquanto consultores. A ideia foi defendida por António Castro, co-fundador e CEO da Frank, e Carlos Siqueira, Sales Lead da Frank, durante a talk “Eficiência sem Comoditização: o novo papel do consultor de risco equipado de ferramentas certas para proteger mais e melhor”, no Fórum Nacional de Seguros 2026, onde destacaram a importância de libertar tempo para o acompanhamento de clientes.

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Para António Castro, a tecnologia deve assumir as tarefas repetitivas e administrativas, permitindo que os mediadores concentrem o seu tempo na relação com o cliente.

“A Frank é um parceiro digital que nos ajuda no dia a dia. Complementa as ferramentas e as bases de dados que utilizamos, automatiza tarefas repetitivas e liberta tempo para que o mediador esteja mais próximo do cliente e faça uma melhor gestão do risco.”

Já Carlos Siqueira defendeu que a tecnologia só faz sentido se devolver aos mediadores o tempo necessário para exercerem a sua função de aconselhamento.

“Cabe ao mediador trazer literacia ao cliente final. Mas, para isso, é preciso que exista tempo para falar com o cliente. Se hoje 80% do tempo deixou de ser passado com os clientes para ser passado a escrever num computador, perdemos essa capacidade.”

Veja aqui na íntegra as intervenções de António Castro, Co-founder & CEO na Frank, e Carlos Siqueira, Sales Lead na Frank.