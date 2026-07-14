Gasolineira low cost com 14 bombas em Portugal compra rede em Espanha e entra na Polónia e EUA

A Petroprix anunciou esta terça-feira a “maior operação da sua história” com a aquisição de toda a rede de 40 postos de abastecimento do Grupo Eroski em Espanha. A fechar até ao final deste ano, vai “reforçar significativamente” a presença no país vizinho e “consolidar a posição como um dos principais operadores independentes de combustível low-cost da Península Ibérica”.

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Em Portugal, onde entrou em 2024 e que foi o mercado escolhido para iniciar a expansão internacional, a Petropix conta atualmente com 14 postos de abastecimento espalhados pela região Norte e agora também pela Área Metropolitana de Lisboa. Diz que tem “novas aberturas previstas para os próximos meses” deste lado da fronteira, sem identificar as localizações.

“O mercado português mantém-se como um dos pilares da estratégia internacional da empresa, que considera a Península Ibérica a base para a sua expansão global”, assinala no comunicado em que contabiliza que, concluída esta aquisição, passará a contar com 245 estações de serviço distribuídas por Espanha, Portugal, Chile e Panamá. Em 2027 prevê chegar aos 300 postos e a uma faturação de 1,4 mil milhões de euros.

“O setor dos combustíveis está a entrar numa fase de maior consolidação e acreditamos que haverá espaço para novas operações nos próximos anos. Sempre que encontrarmos ativos que acrescentem valor ao nosso projeto e permitam servir melhor os consumidores, estaremos disponíveis para os analisar”, afirma Jaime Vega de Seoane, diretor de desenvolvimento europeu da Petroprix, citado em comunicado.

A aquisição da Eroski coincide ainda com o que diz ser uma nova fase de internacionalização da empresa. Está neste momento a preparar a chegada à Polónia, que será o seu primeiro mercado da Europa Central, e prevê igualmente inaugurar ainda este ano a sua primeira estação de serviço nos Estados Unidos da América, “reforçando a ambição de transformar uma empresa nascida em Jaén num operador global”.