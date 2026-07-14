Grupo ROQ de Famalicão avança com despedimento coletivo para cortar 11% dos empregos

O Grupo ROQ vai avançar com um despedimento coletivo, que tem como objetivo reduzir em 11% a sua força de trabalho, anunciou a empresa sediada em Vila Nova de Famalicão. Segundo um comunicado oficial, o grupo irá manter cerca de 400 trabalhadores.

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“Nos últimos meses, a redução das encomendas e a evolução do contexto económico tornaram necessária uma adaptação da estrutura da empresa à realidade atual do setor”, justifica o grupo em comunicado, citado por vários órgãos de comunicação social.

O grupo adianta que pretende reforçar a competitividade internacional e preparar o grupo para os desafios futuros, concentrando recursos nas áreas estratégicas do negócio, assim como reforçar o investimento em inovação, desenvolvimento tecnológico e eficiência operacional.

“Esta foi uma das decisões mais difíceis da história da empresa. No entanto, acreditamos que é indispensável para garantir a sustentabilidade do Grupo ROQ e assegurar a capacidade de continuar a inovar e servir os nossos clientes nas próximas décadas”, refere Romeu Ribeiro, que assumiu a liderança do Grupo ROQ há pouco mais de um mês.

Com mais de 40 anos de história, a empresa tem como atividade principal a conceção, o fabrico e a comercialização de máquinas para a indústria têxtil, detendo ainda a ROQ LASER, especializada na prestação de serviços de fabrico à medida de componentes e equipamentos na área da metalomecânica ligeira.

O grupo, que exporta 85% da sua produção para 80 países em todo o mundo, garante que, apesar da redução de postos de trabalho, irá manter a sua atividade em todos os mercados onde opera, bem como dos projetos em curso e dos serviços prestados aos clientes.