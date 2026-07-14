Grupo ROQ de Famalicão avança com despedimento coletivo para cortar 11% dos empregos
Fabricante de máquinas para a indústria têxtil justifica reestruturação com quebra de encomendas e necessidade de reforçar competitividade internacional. Deverá manter cerca de 400 trabalhadores.
O Grupo ROQ vai avançar com um despedimento coletivo, que tem como objetivo reduzir em 11% a sua força de trabalho, anunciou a empresa sediada em Vila Nova de Famalicão. Segundo um comunicado oficial, o grupo irá manter cerca de 400 trabalhadores.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“Nos últimos meses, a redução das encomendas e a evolução do contexto económico tornaram necessária uma adaptação da estrutura da empresa à realidade atual do setor”, justifica o grupo em comunicado, citado por vários órgãos de comunicação social.
O grupo adianta que pretende reforçar a competitividade internacional e preparar o grupo para os desafios futuros, concentrando recursos nas áreas estratégicas do negócio, assim como reforçar o investimento em inovação, desenvolvimento tecnológico e eficiência operacional.
“Esta foi uma das decisões mais difíceis da história da empresa. No entanto, acreditamos que é indispensável para garantir a sustentabilidade do Grupo ROQ e assegurar a capacidade de continuar a inovar e servir os nossos clientes nas próximas décadas”, refere Romeu Ribeiro, que assumiu a liderança do Grupo ROQ há pouco mais de um mês.
Com mais de 40 anos de história, a empresa tem como atividade principal a conceção, o fabrico e a comercialização de máquinas para a indústria têxtil, detendo ainda a ROQ LASER, especializada na prestação de serviços de fabrico à medida de componentes e equipamentos na área da metalomecânica ligeira.
O grupo, que exporta 85% da sua produção para 80 países em todo o mundo, garante que, apesar da redução de postos de trabalho, irá manter a sua atividade em todos os mercados onde opera, bem como dos projetos em curso e dos serviços prestados aos clientes.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Grupo ROQ de Famalicão avança com despedimento coletivo para cortar 11% dos empregos
{{ noCommentsLabel }}