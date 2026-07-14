Hoje nas notícias: alta velocidade, imigrantes e Luís Neves

O consórcio que integra a DST e a espanhola Sacyr apresentou uma proposta com um preço mais baixo em cerca de 260 milhões do que a do consórcio liderado pela Mota-Engil no concurso para o troço Oiã-Soure. Já a atribuição de número de Segurança Social a imigrantes passa a ser automática para tirar pessoas do atendimento presencial. Veja esta e outras notícias em destaque na imprensa nacional esta segunda-feira.

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Sacyr e DST ganham à Mota-Engil no preço do segundo troço da alta velocidade

O consórcio da Sacyr, DST e Alberto Couto Alves (ACA) apresentou uma proposta cerca de 260 milhões mais baixa do que a do consórcio liderado pela Mota-Engil no concurso para o troço Oiã-Soure da linha de alta velocidade entre o Porto e Lisboa. A proposta é de 2.038 milhões de euros, abaixo dos 2,3 mil milhões oferecidos pelo agrupamento liderado pela Mota, sendo que o critério preço representa 80% da ponderação para a adjudicação. Apesar de o agrupamento da Sacyr e DST ter feito a oferta mais baixa, as duas propostas têm ainda de ser analisadas pelo júri, a quem cabe verificar se contêm problemas técnicos ou inconformidades face ao caderno de encargos. A preços correntes, os encargos durante os 30 anos da PPP para este troço são de 4.765 milhões de euro, ao qual acresce o investimento de 600 milhões de euros a realizar pela Infraestruturas de Portugal.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Atribuição de número de Segurança Social a imigrantes passa a ser automática

Os imigrantes que forem à Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) para se regularizarem terão acesso automático ao Número de Identificação da Segurança Social (NISS), sem terem de se deslocar a um balcão deste serviço. A medida entra em vigor no final de julho e faz parte do programa de “transformação digital” que está em curso desde 2025 e que pretende pôr a Segurança Social a responder de forma mais ágil às necessidades das pessoas. O objetivo desta medida é tirar pessoas do atendimento presencial e permitir que resolvam os principais problemas através dos canais digitais ou por telefone. Só em 2025, 250 mil pessoas deslocaram-se aos balcões da Segurança Social para pedir o NISS e, mais tarde, tiveram de lá voltar para o levantar, sobrecarregando os serviços.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Luís Neves construiu piscina em Odemira. Câmara não recebeu pedido

O atual ministro da Administração Interna, e antigo diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves construiu uma piscina (e não um tanque, como chegou a referir) para o alojamento local que está a construir no seu monte em São Teotónio sem pedir licença à autarquia. A Câmara de Odemira garante que qualquer piscina é uma obra urbanística e por isso precisa de licença. Sobre a empreitada, Luís Neves desvalorizou também a fórmula de pagamento combinada com o amigo Luís Santos Carvalho, empreiteiro de Barcelos responsável pela empresa Construbarcelos, que fez contratos com a PJ entre 2019 e 2025 e está a remodelar os montes alentejanos do ministro. “Isso são cinco mil euros que eu lhe fui dando aos fins de semana, quando ele ia lá, para pequenas despesas, para fundo de maneio”, afirmou Neves na TVI, referindo-se a duas faturas que ele próprio tem exibido à comunicação social – e que, em rigor, consistem numa fotografia ao ecrã de um computador ligado ao Portal das Finanças com dois registos de faturas de 2.500 euros cada uma em 2025.

Leia a notícia completa na CNN Portugal.

Há exames nacionais sem a identificação da versão do enunciado

A horas do fim do prazo, continuam a ser relatados muitos problemas que poderão impedir que se cumpra o calendário de divulgação das notas dos exames. Há professores que reportaram problemas e ainda não têm respostas, deixando a classificação de provas penduradas, o botão “finalizar” ainda não se encontra ativo e, a meio da tarde desta segunda-feira, o Júri Nacional de Exames pediu a algumas escolas que enviassem a informação sobre a versão da prova a que correspondiam as respostas de alguns alunos, para que a plataforma digital possa classificar automaticamente as respostas de escolha múltipla. Isto acontece porque há exames em que são feitos dois enunciados, o 1 e o 2. Uns alunos recebem o 1, outros recebem a versão 2. Os alunos marcam a versão na folha onde se identificam (e que fica nas escolas) e essa marcação é repetida numa segunda folha que fica anexa às respostas que vão para classificação. Não é possível para já saber quantos alunos afeta, mas o pedido foi dirigido a várias escolas. O Ministério da Educação confirma o problema.

Leia a notícia completa no Expresso (acesso pago).

Mais de seis mil burlas com casas de férias em três anos deixam polícias em alerta

A PSP fez um alerta para quem está à procura de bons negócios para as férias, depois de ter registado 4553 crimes de burla por falso arrendamento de casas de férias nos últimos três anos. O apelo é para a população adotar comportamentos de segurança. A GNR registou outros 1487 crimes do género apenas nos últimos dois anos. De acordo com dados da PSP, em 2023 foram registados 1542 crimes de burla por falso arrendamento, em 2024 foram 1511 e no ano passado 1500. Já este ano, foram registados pela PSP outros 325 crimes do género. Já a GNR recebeu 725 queixas por burlas no arrendamento de casas em 2025, um número semelhante às 762 ocorrências do género registadas em 2024. Neste dois anos foram detidos três suspeitos ligados a estas atividades ilícitas.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).