Instituto alerta para baixa das reservas de sangue e apela à dádiva antes ou nas férias

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) apelou esta terça-feira à população para dar sangue antes ou durante as férias, alertando que as reservas de sangue do instituto se encontram abaixo dos níveis desejáveis para vários grupos sanguíneos.

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Segundo o IPST, a situação é “particularmente preocupante” nos grupos A+, A -, O+ e O-. “Assim, apelamos a todos, que antes ou durante as férias, façam uma dádiva de sangue, pois assim poderemos manter as reservas de sangue em níveis adequados e dar resposta às necessidades dos doentes que precisam de transfusões sanguíneas para viver”, apela o instituto num comunicado.

O IPST refere que, como acontece habitualmente durante os meses de verão, a partir do início de julho, se verifica “uma redução significativa da afluência de dadores“, devido sobretudo ao período de férias e às elevadas temperaturas.

No entanto, alerta, “as necessidades dos hospitais mantêm-se inalteradas, uma vez que continuam a existir doentes que necessitam diariamente de transfusões sanguíneas, vítimas de acidentes rodoviários, doentes oncológicos, intervenções cirúrgicas programadas e situações de emergência”.

O instituto recorda que “dar sangue é um gesto simples, sem contraindicações para adultos saudáveis”, explicando que “basta ter mais de 18 anos, menos de 70 anos, peso igual ou superior a 50 kg e ser saudável“.

No momento da dádiva é importante estar bem hidratado e alimentado, reforça, informando que o dador pode agendar a sua dádiva em www.ipst.pt. Aconselha ainda o dador a preencher o questionário de autoavaliação também disponível na página oficial do instituto antes de se deslocar a um local de colheita.

Até 15 de setembro, às segundas e sextas-feiras, o instituto irá publicar nas suas redes sociais os grupos mais necessários, apelando à população para estar atenta e ajudar o instituto “a dar mais vida à vida”.