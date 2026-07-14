LALIGA e a Premier League dominam a presença nas meias-finais do Mundial

Esta percentagem é a mais alta entre as principais ligas europeias e ultrapassa os 25% registados pela Premier League, que mantém 40 representantes dos 162 com que iniciou o campeonato. Entre ambas as competições, concentram 69 dos jogadores presentes nas meias-finais.

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A Ligue 1 tem 14 jogadores qualificados, enquanto a Serie A e a Bundesliga contribuem com seis cada. A competição alemã tinha começado o Mundial com 100 jogadores, comparado com os 81 da LALIGA, mas a liga espanhola ultrapassou-a em representação após os quartos-de-final.

Dos 29 jogadores pertencentes a clubes da LALIGA que chegaram às meias-finais, 17 fazem parte da seleção espanhola. Os outros 12 estão distribuídos entre as equipas de Inglaterra, Argentina e França.

Entre os representantes da competição espanhola há também várias adições feitas durante o mercado de verão, como Cucurella e Konaté, contratadas pelo Real Madrid, e Anthony Gordon, contratado pelo FC Barcelona.

HOMEM DO JOGO

Os jogadores da LALIGA acumularam 21 prémios para o melhor jogador do jogo até ao final dos quartos-de-final, um a menos do que os 22 obtidos pelos representantes da Premier League. Ambas as competições concentram a maioria dos prémios individuais atribuídos durante o torneio.

Os quatro jogos dos quartos-de-final terminaram com um jogador da LALIGA escolhido como o melhor jogador do jogo. Os reconhecimentos correspondiam a Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham e Julián Álvarez.

Por clubes, os jogadores do Real Madrid marcaram 19 golos durante o Mundial e ultrapassaram os 18 golos marcados por jogadores do Honvéd Budapest em 1954, Bayern Munique em 2014 e Paris Saint-Germain em 2022.