Lucro da Parpública aumenta 19% para 233 milhões de euros

A Parpública fechou 2025 com um resultado líquido consolidado de 233,4 milhões de euros atribuíveis aos detentores do capital da sociedade-mãe, uma subida de 19,4% face aos cerca de 196 milhões de euros apurados em 2024, segundo o comunicado divulgado esta terça-feira pela holding do Estado.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O documento sublinha que “este desempenho reforça a trajetória de crescimento sustentado do Grupo nos últimos anos”, acrescentando que a empresa “demonstrou resiliência e capacidade de adaptação” num “contexto externo marcado por elevada incerteza, tensões geopolíticas, agravamento das disputas comerciais e ajustamentos nas políticas monetárias norte-americana e europeia”.

O relatório de contas indica que “o dinamismo da atividade refletiu-se no volume de negócios consolidado, que cresceu 10,4% para 1.368,9 milhões de euros”, enquanto “o EBITDA consolidado atingiu 579,3 milhões de euros, correspondendo a um acréscimo de 2,3% face a 2024”.

Os rácios de autonomia financeira e de solvabilidade situaram-se, respetivamente, em 56% e 140%, refletindo uma estrutura de capitais sólida e equilibrada. Parpública

A empresa liderada por Joaquim António Pereira Cadete revela ainda que o resultado líquido consolidado total do Grupo, que soma os interesses que não controlam, ascendeu a 250,8 milhões de euros no exercício.

Entre os factos assinalados no documento está a integração completa da Águas de Portugal na estrutura acionista da Parpública, após em dezembro ter adquirido os 19% remanescentes do capital da Águas de Portugal, SGPS, S.A. (AdP), até então detidos pela Caixa Geral de Depósitos, passando a deter a totalidade do capital da AdP e “reforçando o posicionamento estratégico do Grupo no setor da água e do saneamento”.

Nas contas individuais, a empresa refere que “o resultado líquido atingiu 53,5 milhões de euros, superior em 8,7 milhões de euros ao registado em 2024, beneficiando do aumento dos dividendos recebidos e da redução do impacto das imparidades”.

Quanto à estrutura financeira, o comunicado precisa que “a solidez financeira do Grupo manteve-se robusta, com o ativo total consolidado a atingir 10.817,3 milhões de euros, o passivo total a fixar-se em 4.351,1 milhões de euros e o capital próprio consolidado a ascender a 6.466,1 milhões de euros”.

Segundo o documento, “os rácios de autonomia financeira e de solvabilidade situaram-se, respetivamente, em 56% e 140%, refletindo uma estrutura de capitais sólida e equilibrada”.

Nas contas individuais da holding, o capital próprio “fixou-se em 4.484,7 milhões de euros, o que representa um rácio de autonomia financeira de 96,4%, confirmando os elevados níveis de solidez financeira e a robustez da sua estrutura de capital”.