Política

Luís Neves construiu piscina (e não um tanque) em Odemira. Câmara não recebeu pedido

  • ECO
  • 8:37

Autarquia de Odemira diz que não encontra “qualquer processo de licenciamento ou comunicação de obras” para os montes do ministro da Administração Interna.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, construiu uma piscina (e não um tanque, como chegou a referir) para o alojamento local que o antigo diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) está a construir no seu monte em São Teotónio sem ter pedido licença à autarquia.

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A Câmara de Odemira garante à CNN Portugal que qualquer piscina é uma obra urbanística e por isso precisa de licença. Sobre a empreitada, Luís Neves desvalorizou também a fórmula de pagamento combinada com o amigo Luís Santos Carvalho, empreiteiro de Barcelos responsável pela empresa Construbarcelos, que fez contratos com a PJ entre 2019 e 2025 e está a remodelar os montes alentejanos do atual ministro.

“Isso são cinco mil euros que eu lhe fui dando aos fins de semana, quando ele ia lá, para pequenas despesas, para fundo de maneio”, afirmou Neves na TVI, referindo-se a duas faturas que ele próprio tem exibido à comunicação social – e que, em rigor, consistem numa fotografia ao ecrã de um computador ligado ao Portal das Finanças com dois registos de faturas de 2.500 euros em 2025.

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