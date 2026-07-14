Nova maternidade em Coimbra vai avançar “brevemente”, diz ministra

A ministra da Saúde afirmou esta terça-feira que o Governo está comprometido em avançar “brevemente” com a nova maternidade de Coimbra, mas recusou-se a avançar com data para lançamento do concurso público.

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“O compromisso está assumido, já foi assumido pelo Governo, pelo senhor primeiro-ministro, está no programa do Governo e penso que brevemente conseguiremos iniciar”, afirmou Ana Paula Martins, que falava aos jornalistas no final de uma cerimónia de assinatura de vários acordos em Coimbra para o desenvolvimento do ecossistema da saúde na região Centro.

A ministra afirmou estar “bastante confiante e otimista relativamente ao início deste projeto, ainda durante o ano de 2026”, salientando a importância de concretizar uma obra há muito reclamada na região. Questionada sobre se o concurso público para o lançamento da empreitada seria ainda lançado este ano, Ana Paula Martins escusou-se a avançar com uma data, mas vincou que há um compromisso de o processo avançar “o mais depressa possível”.

“Os senhores jornalistas habitualmente fazem o vosso trabalho e perguntam-me uma data e eu faço o meu e não dou uma data. Mas isso não é porque haja nenhuma questão em relação à data em si”, disse. De acordo com a responsável, ainda há questões administrativas que têm de ser “resolvidas e enquadradas”, nomeadamente o escalonamento da despesa, assim como as autorizações necessárias para se “iniciar o processo”.

“A maternidade não se vai construir de um dia para o outro. O que nós queremos é que corra muito bem, mas queremos, acima de tudo, naturalmente, começar o mais depressa possível, porque sabemos que isto é muito importante para os cidadãos verem que as coisas estão a acontecer e para os profissionais, acima de tudo, que nunca desistiram, nunca fecharam a porta”, salientou.

A nova maternidade, que será construída no perímetro dos Hospitais da Universidade de Coimbra, irá substituir as duas maternidades atualmente existentes na cidade. Ao longo dos anos, este projeto sofreu vários atrasos (em 2021, chegou a ser apontada a sua inauguração para 2024, e, em 2023, esperava-se que o concurso pudesse ser lançado no primeiro trimestre de 2024).

No Orçamento do Estado para 2025 já havia verba reservada para a empreitada, mas o concurso não foi lançado.

A ministra falava com os jornalistas no final de um encontro que levou à assinatura de vários acordos para o desenvolvimento do ecossistema de saúde da região Centro, nomeadamente uma carta para a saúde assinada por 24 municípios, memorandos de entendimento com entidades internacionais e uma carta de intenções com a Organização Mundial da Saúde (OMS) para a criação do Centro Colaborador da OMS sobre Cuidados Integrados ao longo do Ciclo da Vida na Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra.

Na cerimónia, participaram, entre outros, o presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, Francisco Maio Matos, a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, e o presidente do Conselho Diretivo do Centro Académico Clínico de Coimbra, Carlos Robalo Cordeiro.