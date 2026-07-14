Pod_Scope: Grupo Renascença ultrapassa Observador entre publishers em junho

Analisando por marcas, o Observador perde o lugar cimeiro para a Renascença, que sobe da quinta posição em maio para o pódio. O Expresso desce para terceiro lugar e a SIC Notícias para quarto.

O grupo Renascença Multimédia ultrapassou o Observador nos publishers durante o mês de junho no ranking Pod_Scope, serviço da Marktest para a medição técnica, auditada e independente dos podcasts produzidos em Portugal. Com este resultado, o grupo reconquistou o segundo lugar da tabela, uma posição que em 2026 só tinha alcançado em março.

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A liderança dos publishers continua nas mãos do grupo Impresa, que registou 3,24 milhões de downloads mensais, cerca de 810 mil downloads semanais e 432 mil listeners semanais. Estes números representam uma quebra face a maio.

Logo a seguir, o Grupo Renascença Multimédia fixou-se nos 2,89 milhões de downloads mensais – uma subida face aos 1,52 milhões de maio –, acompanhada pelo crescimento nos downloads e listeners semanais. Já o Observador registou uma quebra nos três indicadores, fechando o mês de junho com 2,33 milhões de downloads.

A Bauer Media mantém-se no quarto lugar, com 1,33 milhões de downloads, e a RTP no quinto lugar, com 781 mil downloads. Esta ordenação mantém-se tanto nos downloads semanais como nos listeners semanais. O mês fechou com um total de 10,576 milhões de downloads no mercado auditado, o que representa uma descida marginal de 0,01% – menos 1.091 downloads – em comparação com maio.

Analisando por marcas, o Observador perde o lugar cimeiro para a Renascença, que sobe da quinta posição em maio para a liderança. A Renascença obteve 2,49 milhões de downloads contra os 2,33 milhões do Observador.

O Expresso desce para terceiro lugar com 1,39 milhões e a SIC Notícias para quarto com 1,21 milhões. A Rádio Comercial termina o top cinco com 1,18 milhões de downloads.

O “top 3” – Renascença, Observador e Expresso – continua a reunir a maioria da quota de mercado, representando 58,69% dos downloads entre as marcas analisadas.

No que toca aos listeners semanais – dispositivos/apps conectados à internet que efetuaram downloads de podcasts entre 1 e 28 de junho –, o Observador mantém a liderança, com cerca de 258 mil. A Renascença sobe do quinto para o segundo lugar, com 250 mil. O Expresso e a SIC Notícias ocupam as posições seguintes, com o primeiro a registar 213 mil e a seguinte 188 mil. A SIC ocupa agora o quinto lugar, com 120 mil.

No mês anterior, recorde-se, o pódio era ocupado por Observador, Expresso e SIC Notícias, por esta ordem.

Nos formatos individuais, o “Extremamente Desagradável”, da Rádio Renascença, manteve a liderança com o maior número de downloads mensais. O programa regressou em junho após uma pausa para os espetáculos ao vivo “Em Sede Própria” de Joana Marques. “O Homem que Mordeu o Cão” – Rádio Comercial – mantém-se no segundo lugar, com “Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira” (SIC) a voltar a garantir o terceiro lugar.

Em conjunto, estes três títulos representaram 27,57% de todo o consumo deste formato nos grupos auditados.