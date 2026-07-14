Educação

Problema com exames obriga a alargar prazo para inscrições dos alunos do 10.º e 12.º anos

  • Lusa
  • 13:06

Problemas no processo de classificação digital dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos levaram a adiar por três dias a divulgação das notas dos alunos do secundário, mas também dos alunos do 9.º ano.

O Ministério da Educação decidiu alterou as datas das matrículas no ensino secundário, dando mais dois dias para inscrever os alunos do 10.º e 12.º anos porque as notas das provas nacionais serão divulgadas mais tarde.

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As inscrições para o 10.º e 12.º anos irão decorrer entre os dias 15 e 24 de julho, segundo o novo calendário das matrículas e renovações hoje publicado em Diário da República e assinado pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

Os problemas no processo de classificação digital dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos levaram a adiar por três dias a divulgação das notas dos alunos do secundário, mas também dos estudantes do 9.º ano.

Os resultados das provas nacionais do 3.º ciclo e dos exames nacionais serão afixados na sexta-feira, dia 17 de julho.

Hoje termina o prazo para os professores concluírem o processo de classificação dos cerca de 300 mil exames do secundário na plataforma digital que tem dado problemas.

Um balanço feito pelo ministro da Educação Fernando Alexandre na segunda-feira de manhã apontava para mais de 92% provas corrigidas, mas os movimentos cívicos de professores continuam a alertar para vários problemas com a plataforma correção de exames.

Os serviços do ministério já tinham anunciado também que os resultados dos processos de reapreciação das provas finais do ensino básico e do secundário, bem como das provas de equivalência à frequência destes dois níveis de ensino, realizadas na 1.ª fase só seriam fixadas em 7 de agosto.

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