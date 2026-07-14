Rússia rejeitou acusações sobre novos ataques informáticos na Europa
O Kremlin rejeitou as acusações de ciberataques lançadas pelo Reino Unido e pela União Europeia, classificando como "infundadas" as novas sanções impostas a Moscovo.
A Presidência da Rússia considerou esta terça-feira infundadas as acusações de ciberataques que provocaram o anúncio de novas sanções por parte do Reino Unido e da União Europeia.
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O Executivo de Londres e a União Europeia anunciaram conjuntamente, na segunda-feira, sanções contra a Rússia, acusando o país de orquestrar ataques cibernéticos destinados a “semear o caos e a divisão na Europa”.
Neste contexto, o Reino Unido anunciou sanções contra 24 indivíduos e entidades ligados aos serviços de informação russos, enquanto a União Europeia divulgou sanções contra 13 entidades e indivíduos, incluindo oficiais da agência de informação militar da Rússia (GRU).
“Não aceitamos estas acusações (…) Estas acusações são sempre infundadas”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à agência France-Presse (AFP).
Peskov reiterou que a Rússia – que há anos enfrenta acusações das nações europeias sobre ataques cibernéticos e interferência nas eleições – considerou as novas sanções ilegais.
“Aprendemos a contornar estas sanções e a minimizar o impacto negativo. Continuaremos a fazê-lo no futuro”, acrescentou Peskov.
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Rússia rejeitou acusações sobre novos ataques informáticos na Europa
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