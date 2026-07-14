Infraestruturas

Sacyr e DST ganham à Mota-Engil no preço do segundo troço da alta velocidade

  • ECO
  • 7:58

Consórcio integrado pela DST apresentou uma proposta com um preço cerca de 260 milhões de euros inferior ao do agrupamento liderado pela Mota-Engil no concurso para o troço Oiã-Soure.

O consórcio da Sacyr, DST e Alberto Couto Alves (ACA) apresentou o melhor preço no concurso para o troço Oiã-Soure da linha de alta velocidade entre o Porto e Lisboa. Segundo o Jornal de Negócios, a proposta entregue no passado dia 6 de julho, em base de EPC (Engenharia, Aquisição e Construção, na sigla em inglês) é de 2.038 milhões de euros, abaixo dos 2,3 mil milhões oferecidos pelo agrupamento liderado pela Mota-Engil. O critério preço representa 80% da ponderação para a adjudicação.

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O consórcio liderado pela Mota-Engil e o que integra a DST foram os únicos que entregaram propostas para a construção do troço entre Oiã e Soure (PPP2) da Linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa, tendo agora as duas propostas de ser analisadas pelo júri, a quem cabe verificar se contêm problemas técnicos ou inconformidades face ao caderno de encargos. Tendo em conta que o fator qualidade tem um peso de 20% na ponderação das propostas – em que 75% diz respeito à estação de Coimbra e 25% ao acesso sul à estação de Coimbra -, caso não haja motivos de exclusão, a proposta da Sacyr/DST deverá sair vencedora desta segunda PPP da alta velocidade, acrescenta o jornal.

A preços correntes, os encargos durante os 30 anos da PPP sobem de 4.207 para 4.765 milhões de euros, ao qual acresce, se aplicável, o IVA. O investimento a realizar pela Infraestruturas de Portugal será de 600 milhões de euros, valor idêntico ao financiamento que a empresa pública espera conseguir em fundos europeus para o projeto. Serão alocados 365,8 milhões do Programa “Connecting Europe Facility for Transport 2” a esta segunda PPP.

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André Veríssimo,

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