T-Systems apresenta uma plataforma soberana para implementar e governar agentes de IA em escala empresarial

A T-Systems, a divisão de serviços de digitalização do Grupo Deutsche Telekom e uma das principais hiperescaladoras de cloud da Europa, revelou a sua Agent AI Platform, uma nova solução de orquestração e encaminhamento de modelos LLM empresariais que permite a empresas e governos controlar, governar, tornar mais flexível e escalar o uso de agentes de IA nos processos corporativos. bem como escolher o sistema LLM que melhor se adeque a cada operação.

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Conforme reportado, a solução baseia-se na experiência acumulada pela Deutsche Telekom e T-Systems na aplicação da IA a processos empresariais e tecnológicos. Desenvolvida na Europa para empresas europeias, a plataforma Agentic AI baseia-se em vários princípios fundamentais. Uma delas é a soberania, com modelos alojados na Alemanha sobre o T Cloud, para permitir que as organizações apliquem as restrições definidas de acordo com as suas necessidades. Isto está aliado à governação corporativa, à rastreabilidade, auditoria, supervisão humana e conformidade integrada com a Lei da IA da UE.

Destacou também a sua abordagem aberta e agnóstica a modelos e frameworks, bem como a sua flexibilidade para escolher o modelo de LLM que melhor se adeque às necessidades e operações da empresa. Assim, a solução suporta o encaminhamento de modelos nos T-Systems AI Foundation Services (AIFS), que executam mais de 30 Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), tanto open source como proprietários, através de uma API compatível com OpenAI, com um alojamento soberano na UE para modelos open source. Além disso, é compatível com ambientes como LangGraph, CrewAI, AutoGen ou n8n, e com a utilização de protocolos abertos como Model Context Protocol (MCP), Agent-to-Agent (A2A) e AGUI/A2IU. Tudo isto permite integrar agentes construídos com diferentes tecnologias e reduz o risco de bloqueio a um único fornecedor.

Perante a proliferação de agentes desenvolvidos com diferentes tecnologias, modelos e níveis de autonomia, com esta plataforma de orquestração de agentes, a T-Systems propõe uma camada comum a partir da qual controlar o que podem fazer, que informação podem aceder, que outros agentes ou sistemas podem interagir e sob que condições devem operar. Desta forma, a solução atua como um sistema operativo empresarial para Agent AI, capaz de coordenar múltiplos agentes, ferramentas, fontes de conhecimento e aplicações corporativas dentro de um ambiente de governação comum.

“As organizações já não perguntam apenas como desenvolver um agente de IA, mas como implementar centenas deles sem perder o controlo sobre os seus dados, custos ou processos críticos. A plataforma Agentic AI da T-Systems permite-lhe evoluir de iniciativas isoladas para ecossistemas de agentes governados e auditáveis, preparados para operar em ambientes empresariais reais. E fá-lo a partir de uma infraestrutura de cloud soberana europeia, combinando capacidade hiper-escalável, conhecimento do setor e conformidade regulamentar para que as organizações possam inovar sem assumir dependências desnecessárias”, disse Osmar Polo, CEO da T-Systems Iberia.

A plataforma de IA Agéntica está pronta para controlar, flexibilizar e escalar o uso de agentes de IA nos processos empresariais. Para além das suas funções de governação e orquestração, a plataforma adiciona mecanismos de rastreabilidade e confiança, garantindo que toda a informação é registada, revista e auditada para evitar ações indesejadas, incluindo também passos de intervenção humana. Outra vantagem é que facilita a escalabilidade e monitorização em toda a organização, garantindo a execução dos agentes e a sua operação com utilizadores reais em produção.

Para além destas funcionalidades, existem três elementos relevantes. Por um lado, a incorporação de mecanismos de proteção de segurança, que incluem controlos políticos, proteção de informações pessoais, verificações de segurança e mecanismos para avaliar respostas. Por outro lado, a plataforma integra capacidades FinOps que facilitam o controlo de custos, permitindo a distribuição de orçamentos entre áreas e equipas, estabelecendo limites de consumo e controlando os gastos associados à utilização de modelos e recursos de inteligência artificial. Também permite a gestão de riscos, facilitando a classificação de casos de uso, o estabelecimento de controlos e a geração de provas necessárias para a sua supervisão.

A estrutura da plataforma permite que utilizadores sem conhecimentos avançados de programação construam fluxos controlados e automações, enquanto as equipas técnicas mantêm a possibilidade de desenvolver soluções mais complexas na mesma camada de governação.

Para isso, baseia-se nos seguintes componentes: Agent Studio, que fornece o ambiente para construir agentes, gerir a sua memória, incorporar fontes de conhecimento, ligar ferramentas e implementar soluções entre diferentes ambientes; Administração de Agentes, que centraliza políticas de segurança, proteções, auditoria, controlo de custos e administração de agentes; e o Portal do Agente, que permite disponibilizar agentes aos utilizadores, gerir aprovações, recolher feedback e gerir credenciais de utilizador para integração com terceiros.

A solução foi concebida para capacitar as organizações a implementar uma força de trabalho digital escalável: desde agentes que executam processos empresariais inteiros com autonomia supervisionada, coordenam ações em sistemas heterogéneos, tomam decisões dentro de quadros de governação definidos e colaboram com colaboradores humanos como colegas especializados. A empresa indicou que o seu uso contribui para transformar áreas muito diversas, como o serviço ao cliente, operações de TI, análise financeira, gestão de risco, bem como para a otimização da cadeia de abastecimento, permitindo escalar a capacidade operacional.