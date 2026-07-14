Transporte aéreo cresce 2,9% em maio e bate novo máximo. Passageiros chegados do Brasil disparam 18%

O transporte de passageiros nos aeroportos nacionais voltou a fixar um novo máximo histórico, em maio. Segundo as estatísticas rápidas do transporte aéreo divulgadas pelo INE esta manhã, os aeroportos nacionais movimentaram 7,1 milhões de passageiros no quinto mês do ano, o que representa um crescimento homólogo de 2,9%. No acumulado dos cinco meses, passaram pelos aeroportos nacionais 28,2 milhões de passageiros, mais 3,2% que no período homólogo, com o Brasil a disparar cerca de 18%.

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Segundo o INE, desembarcaram, em média, 115,5 mil passageiros por dia nos aeroportos nacionais, acima dos 112,8 mil registados em maio de 2025, o que corresponde a um crescimento de 2,4% e um novo máximo histórico, “após os máximos históricos registados nos quatro meses anteriores”.

Comparando com maio de 2025, o número de aeronaves aterradas aumentou 1,5% e o movimento de passageiros cresceu 2,9%, enquanto o movimento de carga e correio diminuiu 3,3%, crescimentos que ficam acima das variações homólogas de 0,7%, 2,1% e 3,2%, respetivamente, registadas no mês anterior.

O aeroporto de Lisboa concentrou mais de metade (50,6%) do total de passageiros movimentados, correspondendo a 14,3 milhões de passageiros e a um crescimento homólogo de 2,1%. Já o aeroporto do Porto movimentou 6,8 milhões de passageiros (24% do total), registando um crescimento de 7,9%, e o aeroporto de Faro registou 3,5 milhões de passageiros (12,5% do total), um crescimento homólogo de 4,0%.

Brasil lidera crescimento

Considerando os passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais entre janeiro e maio de 2026, o Reino Unido manteve-se o principal país de origem e destino dos voos com passageiros, com o número de passageiros desembarcados provenientes do Reino nido a crescerem 4% face a maio de 2025, enquanto o número de passageiros embarcados com destino a esse país cresceu 4,3%.

França, Espanha e Alemanha mantiveram a 2ª, 3ª e 4ª posições, respetivamente, enquanto o Brasil completou o grupo dos cinco principais países de origem, com Itália a ocupar a 5.ª posição entre os principais países de destino.

Entre janeiro e maio, chegaram a Portugal provenientes do Brasil 737,4 mil passageiros, mais 17,9% que no mesmo período do ano passado.