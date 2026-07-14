Turismo de Portugal apoia 10 projetos turísticos a nível nacional com 2,4 milhões

O Turismo de Portugal vai apoiar mais 10 projetos turísticos nas regiões do Norte, Centro, Alentejo e Ribatejo, com 2,4 milhões de euros, no âmbito do Programa Crescer com o Turismo, subindo para 33 os contratos assinados.

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Os contratos relativos aos novos 10 projetos foram assinados esta terça-feira numa cerimónia que decorreu nas instalações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), em Coimbra, presidida pelo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado.

“Vamos assinar 10 contratos de investimento que têm globalmente um valor de investimento de 3,3 milhões de euros, para um apoio financeiro de cerca de 2,4 milhões de euros”, disse o presidente do Turismo de Portugal na sua intervenção. Do total de projetos, um deles é na região do Norte, seis na região do Centro e os restantes três são no Alentejo e Ribatejo, apontou Carlos Abade, sublinhando “a dispersão” no território e nos projetos abrangidos.

“Nós temos desde temas relacionados com mobilidade, como temas como desenvolvimento de rotas, de património, como turismo científico”, indicou. Segundo Carlos Abade, com estes 10 projetos o Programa Crescer com o Turismo conta com “32 contratos, com um investimento de 21 milhões de euros, e com uma alocação de fundos do Turismo de Portugal de 10 milhões de euros, que corresponde a 33% do programa”.

“Diria que o programa tem tido bastante adesão e tem também respondido bem do ponto de vista do que são os apoios concebidos”, acrescentou.

Já o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, afirmou que o Programa Crescer com o Turismo representa um objetivo nacional de ter um país mais coeso, mais competitivo e mais atrativo, e para o qual é necessário cumprir “um dos três grandes vetores” da missão do turismo.

“Ponto um: crescer. O crescer do programa e o crescer em matéria daquilo que é hoje a nossa atratividade e posicionar Portugal. (…). Desejamos que, no final desta legislatura, Portugal esteja nos 10 países mais competitivos”, disse Pedro Machado. Para tal, é preciso sustentar o crescimento e fazer com que este percorra todo o país, referiu o governante, apontando a necessidade de consolidar a oferta turística.

“Portugal tem hoje 22 produtos turísticos e precisa de consolidar o seu portfólio, no sentido de responder àquilo que são os 30 milhões que recebemos em 2025 e, acreditamos nós, no crescimento progressivo em 2026. Os dados são objetivos: crescimento, neste momento, na ordem dos 2%, 2,5% e em receitas entre os 4,5% e os 5,5%”, adiantou.

Segundo o governante, um segundo grande desafio está relacionado com a qualidade da experiência turística oferecida, considerando que, para que se possa crescer em valor, é preciso “cada vez mais qualificar a experiência e o serviço” prestado. Na cerimónia de assinatura de contratos de financiamento de projetos turísticos participaram ainda a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, e o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, José Ribau Esteves.