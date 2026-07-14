Warren Buffet rompe ligação com Fundação Gates

O multimilionário Warren Buffett excluiu esta terça-feira a Fundação Bill & Melinda Gates da sua ronda anual de doações. Este ano, o presidente do conselho de administração da Berkshire Hathaway, de 95 anos, vai canalizar quase seis mil milhões de dólares (cerca de 5,25 mil milhões de euros) em ações para quatro fundações geridas pela família, avançam o Financial Times e a CNBC.

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A decisão marca uma rutura histórica com o compromisso assumido em 2006, quando Buffett se prometeu “irrevogavelmente” a fazer doações anuais de ações da Berkshire à fundação ao longo da sua vida, desde que pelo menos um deles permanecesse ativamente envolvido na organização.

A instituição do cofundador da Microsoft também foi excluída a longo prazo. Warren Buffett confirmou que a sua participação restante na empresa será totalmente liquidada e distribuída pelas quatro fundações familiares num prazo de oito anos.

“O meu objetivo é desfazer-me de todas as minhas ações da Berkshire dentro de cerca de oito anos”, afirmou Warren Buffett, citado em comunicado. “Infelizmente, os meus filhos estão a envelhecer. Tenho toda a esperança de que os três consigam levar a cabo a alienação das minhas ações até 31 de dezembro de 2034″.

Embora o anúncio oficial tenha sido feito agora, o afastamento já vinha a ser desenhado. No final de junho, o The Wall Street Journal tinha avançado que Buffett estava a reter as habituais doações à Fundação Gates enquanto aguardava os resultados de uma revisão independente relacionada com os contactos de Bill Gates com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Desde 2006, Warren Buffett fez mais de 47 mil milhões de dólares em donativos à Fundação Bill & Melinda Gates, tornando-se o seu maior doador individual. No entanto, a relação começou a deteriorar-se nos últimos anos, tendo-se demitido do cargo de trustee em 2021 depois do divórcio de Bill & Melinda Gates e declarado em 2024 que a fundação não receberia dinheiro seu depois da sua morte. Nesse mesmo ano, Melinda Gates deixou a fundação.

Até ao momento, a Fundação Gates não emitiu qualquer comentário oficial sobre a decisão.